歐股盤前─降息預期增溫 指數期貨漲跌互見

美國經濟數據略顯疲弱，強化了市場對聯準會 (Fed) 的降息預期，今 (4) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週四下午 2 點 44 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.11%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.05%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.16，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.09%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.60%，深證成指下跌 0.73%；南韓 Kospi 指數上漲 0.57%，日經 225 指數上漲 0.30 %；台股收漲 32.13 點，至 10775.9 點。

相關數據顯示，美國第 2 季經濟成長有所趨緩，加深了投資人對 Fed 降息的預期，昨日美股在 7 月 4 日國慶假期前提前休市，三大指數皆創新高。

週三道瓊工業指數收漲 179.32 點 (0.67%)，至 26966 點；標普 500 指數收漲 22.81 點 (0.77%)，至 2995.82 點；那斯達克指數收漲 61.14 點 (0.75%)，至 8170.23 點。

美國 6 月新車銷售續降，連續第 6 個月呈現下滑，預估全年銷售量，恐低於 1700 萬輛，為 5 年來最差表現；另一方面，美國私人企業 Automatic Data Processing 發布的就業報告顯示，6 月非農私人企業雇用人數增加 10.2 萬人，低於預測值 (12.2 萬人)。

上述消息強化了市場對 Fed 降息的預期，接下來，投資人將聚焦週五公布的 6 月非農就業報告。

美中貿易爭端方面，白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 日前透露，兩國官員將在未來一週，透過電話聯繫，安排面對面的會晤時間。

值得注意的是，雖然美國總統川普於 G20 川習會後宣稱，美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為，但美國商務部指出，美國企業出口產品給華為的申請案，仍是以「拒絕推定」(presumption of denial) 原則來處理，獲得許可的機率極低。

IHS Markit 日前公布 6 月歐元區綜合採購經理人指數 (PMI) 終值，數值為 52.2，高於 5 月的 51.8；其中，服務業 PMI 終值從 5 月的 52.9，升至 53.6。

不過，6 月製造業 PMI 終值，則從 5 月的 47.7，降至 47.6，連續第 5 個月處於榮枯值 (50) 之下。