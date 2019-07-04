穩懋Q3營收可望季增逾2成 大和證上調目標價至266元

砷化鎵廠穩懋 (3105-TW) 6 月營收創 18 個月新高，外資今 (4) 日發布報告，普遍看好穩懋下半年表現，大和證券 (Daiwa) 重申買進，目標價調升至 266 元，並估本季營收將可季增逾 2 成，全年營收也將年增 8%，摩根士丹利與摩根大通，皆給予「優於大盤」評價。

大和證表示，穩懋第 2 季營收優於外界預期，主要是射頻元件 (RF)、功率放大器 (PA) 在手機廠商庫存回補，加上華為、海思等廠商提高中低階手機比重增加，預期美國可能降低或解除華為禁令，加上博通 (Broadcom) 取得蘋果 iPhone 訂單，本季將帶動穩懋訂單動能持續強勁。

大和證表示，雖然 G20 川習會後，美中貿易戰談判仍有很多不確定因素，美國仍可能對 3200 億美元中輸美商品課徵關稅，但美國可能在有條件下准許美國企業供貨給華為，此舉將有助於全球 5G 通訊推動，進而帶動相關廠商營收成長，推估穩懋本季營收將有機會季增 2 成以上，重申買進評級，目標價上調至 266 元，全年營收也有機會年增 8%。

此外，大摩、小摩也都看好穩懋下半年，將迎來新一波的智慧型手機 RF、PA 訂單需求，特別是在中國客戶需求並未下滑，也都給予穩懋「高於大盤」評價，目標價分別喊 249、220 元。

穩懋第 2 季營收 44.53 億元，季增 23.34%，年減 2.5%，上半年營收 80.63 億元，年減 10.72%，預計 7 月 30 日將召開法說會。