iPhone成長消退 蘋果股價上漲空間有限 德意志砍目標價

iPhone 成長消退，蘋果 (AAPL-US) 卻難以找到能填補 iPhone 空缺的機會，因此，德意志銀行認為蘋果上漲空間有限。

德意志銀行分析師 Jeriel Ong 週四給予「持平」評級，目標價 205 美元。蘋果週四收升 0.8% 至 199.46 美元。

Ong 的研究報告觀點與許多其他分析師相同：2019 年 iPhone 換機潮恐怕僅小小一波，因為多數顧客傾向等待 2020 年的 5G iPhone。

他也認為，蘋果其他硬體，尤其是 Apple Watch 和 AirPod，雖然有成長但卻步伐緩慢穩定。他雖然看好服務部門，但也擔心「該事業面臨越來越多大數字的動態規律。」

「整體而言，用蘋果估值與其基本面平衡，看 EPS 進一步的上升空間，我們看到風險平衡的收益概況。」

他指出，如果蘋果的產品服務未來幾年間能以中偏高的 2 位數百分比成長，同時 AirPod 和 Watch 以 2 位數成長，其他硬體成長拉高到 3%，那麼蘋果營收成長「最好」狀態是偏中的個位數百分比，他認為目前蘋果股價已將這樣的水準入價。

Ong 指出，蘋果執行庫藏股的話可望增加 EPS 成長約 15%。他預期蘋果每年約執行庫藏股 600 億美元，但稱如果蘋果採更積極立場消耗持有的現金部位，那這樣的預期可能太保守。

蘋果持有的現金相當充足，總現金為 2250 億美元，以淨值基礎為 1130 億美元，而且還持續增加中。Ong 預期蘋果 2019 財年現金流增加 700 億美元。

蘋果能採的併購策略

該分析師推測蘋果可能採取的併購策略，尤其聚焦蘋果進行超大規模收購迪士尼 (DIS-US)、Netflix (NFLX-US) 或特斯拉 (TSLA-US) 的可能性，其中蘋果收購特斯拉最令他感興趣。

「蘋果若要推進自動駕駛技術，有無數車廠可以當其基礎框架。雖然蘋果向來更聚焦自動駕駛技術 (而非設計自家車款)，但直接收購已經在生產汽車的公司，讓蘋果有機會提供更直接整合的自動駕駛解決方案。汽車越來越邁向電氣化，且一代代使用更多軟體驅動，這應可增加蘋果的優勢。特斯拉車比其他車廠的車電子化程度還高.... 雖然特斯拉會稀釋蘋果的總營業額和營運利潤，但我們可能大大低估了蘋果結合特斯拉之後產生的協同效應。」

蘋果發言人表示，公司政策明定不針對分析師報告做回應。

至於迪士尼和 Netflix，Ong 簡短表示，以保守的協同假設來看，如果兩者合併，迪士尼可以讓蘋果 EPS 增加 10%，但 Netflix 雖有「媒體性感資產」之稱，以保守計算來說，未來幾年卻可能小幅稀釋蘋果 EPS。

多頭看法

與此同時，Evercore 分析師 Amit Daryanani 重申果股票「優於大盤」的評級，將其目標價自 205 美元上調至 215 美元，對蘋果服務部門的商機尤其熱情。

「我們持續認為，隨著蘋果開始聚焦在 iOS 用戶群上實現利益，投資者仍低估其中巨大的成長機會。」Daryanani 認為，至 2020 財年，蘋果服務部門營收成長年率 20%。

「我們認為蘋果目前估值還有再攀升的潛能，只要蘋果『高利潤、低升級週期』的服務營收繼續增加。雖然 iPhone 表現持續疲弱，但經常性成長加速、毛利潤擴大且資本配置令人印象深刻，這些都能讓蘋果持續是大型投資者的核心標的。」

同樣週四，Cascend Securities 分析師 Eric Ross 重申蘋果股票「買入」評級，將其目標價自 210 美元上調至 240 美元，主張 iPhone 供應鍊近期降速的情形似乎已經緩解，他形容，「我們不認為輪子會掉下來。」