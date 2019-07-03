紐約匯市 — 澳幣走升 儘管澳洲再降息；美歐貿易戰再起 美元漲勢降溫

中美貿易緩解，但美歐貿易戰隨即開打，市場的樂觀情緒出現降溫，投資人將焦點放回經濟基本面上，市場擔心本周五即將公布的就業報告，加上 7 月 4 日美國國慶放假，投資人傾向降低交易量，周二 (7/2) 美元指數在前日攀至一周新高後，震盪微幅走低 0.05%。

分析師預期非農就業報告非農就業人數將增加 16.4 萬人，從 5 月的大幅下滑中反彈。不過分析師也提醒，近期公布的製造業 PMI 數據持續降溫，企業雇用意願有所滑落，若非農數據意外低於預期，將可能提高更多 Fed 降息的可能性。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

澳幣對美元出現反彈。儘管澳洲央行再度降息一碼至 1% 的歷史低點，不過市場已有所預期，加上澳洲公布 5 月新屋銷售數據月增率大增 28.8% ，一反上月 -11.8% 的疲態，創下一年以來最高，市場認為政策效果對經濟形成進一步支撐，推動澳幣兌美元上漲。

澳洲央行提到，未來幾個月將密切關注全球市場的變化，為了更接近充分就業，實現通膨目標，央行會在有需要時再次調整利率。分析師認為，短期澳幣仍維持向上的格局，持續嘗試向 0.7 整數關卡前進，預計待貨幣政策效果更明確發酵，方有機會進一步推升澳幣走勢。

AUD/USD 日線 (來源: FXSTREET)

截至週三 (3 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 96.78。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1287 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2593 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6993 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3105 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.88 日圓。