貴金屬盤後─預期放寬貨幣政策 黃金收高12.90美元 創逾六年收盤高點

黃金期貨週三上漲，創逾六年收盤高點。投資人更加預期全球將會放寬貨幣政策，推升了黃金的吸引力。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁獲任命擔任歐洲央行總裁，川普總統提名二位鴿派 Fed 理事，促使投資人買進債券，歐洲與美國債券殖利率週三大幅下降。

德國 10 年期債券殖利率下降至 - 0.386%。義大利 10 年期債券殖利率下降 25 基點至 1.606%。美國 10 年期債券殖利率報 1.950%，創 2016 年以來低點。

分析師說，拒絕了德國的魏德曼，選擇 IMF 總裁拉加德，擔任歐洲央行總裁，顯示歐元區政治領導人無意採取鷹派立場，有助支撑黃金上漲。

8 月黃金上漲 12.90 美元，或 0.9%，至每盎司 1420.90 美元，盤中高點觸及 1441 美元。交易最熱絡合約創 2013 年 5 月 14 日以來最高收盤水準。

鈀金亦恢復漲勢，9 月鈀金上漲 0.8% 至每盎司 1565.80 美元，創 3 月以來最高收盤水準。

分析師說，亞洲與美國經濟數據疲弱，加上拉加德的消息，再度推升黃金價格上漲。

ADP 公司週三公布，6 月私人企業新增就業 10.2 萬人，分析師預估為新增 14 萬人。

週五，美國將公布 6 月就業報告。今日公布的私人企業數據疲弱，投資人預期週五的就業報告，亦將顯示新增就業數據偏低。

美國今日公布 5 月貿易赤字上升 8.4%，創今年高點。美國上週初次申請失業金人數僅小幅下降 8000 人至 22.1 萬人。

其他金屬亦收高。9 月白銀上漲 0.6% 至每盎司 15.336 美元。9 月銅上漲 0.7% 至每磅 2.683 美元。10 月白金上漲 1.2% 至每盎司 843.60 美元。