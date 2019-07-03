三大法人賣超創1個月來單日最大 外資連2日提款近130億元

受到台積電利空來襲的衝擊，台股加權指數今 (3) 日終場下跌 121.35 點，以 10743.77 點作收，失守 5 日線、10 日線，三大法人同步賣超達 96.5 億元，創 5 月 24 日以來單日最大賣超，其中外資賣超 80.3 億元，不僅是連 2 賣，且二個交易日來賣超近 130 億元，賣單仍集中在大型電子股，光是從台積電又提走 24.76 億元，占賣超金額近 20%。

外資今日續賣 80.3 億元，加上內資也同步呈現賣超，使加權指數跌破 10800 點關卡，暫時守在季線上，法人指出，台積電被三星搶單消息，對今日電子股造成壓力，仍等待台積電法說會釋出的訊息，短期電子買盤恐陷入觀望。

外資今日賣超前 10 大標的分別為富邦 VIX 6.7 萬張，中信金和元大台灣 50 反 1 均超過 1.1 萬張，鴻海和台積電近 1 萬張，群創、欣興、南亞科均逾 8000 張，元大 S&P 原油正 2 近 7000 張，兆豐金逾 5000 張。

其中，外資今日賣超台積電共提款近 24 億元，加計昨日小賣近 1 億元，累計二日又提走近 25 億元，占賣超金額近 2 成。

而外資買超前 10 大標的分別為台企銀達 1.7 萬張，華邦電逾 1 萬張，長榮和新光金在 4000 張上下，大同、南亞均逾 2500 張，宏全、技嘉和富邦上証正 2 達 2000 張，敦南也有超過 1700 張。

投信前 10 大賣超標的有長榮航逾 5500 張，智邦和兆豐金近 3000 張，台泥 2300 張，欣興、亞泥均超過 1000 張，南電、美律、奇鋐和雙鴻均逾 700 張。

投信買超前 10 大標的有華新科達 1300 張，和大近 1000 張，立端逾 700 張，智原、南僑、國巨、旺宏、微星、美時和昇陽半導體均在 400 張之上。

整體來看，法人表示，短線先看台積電能否快速回穩，將有助匯集電子股人氣，所幸目前台股所有均線均翻揚向上，且本周月線即將向上穿越季線，季線暫可視為有力支撐，不過，由於外資連 2 日賣了不少的金額，且台幣也轉弱，後續資金行情續航力有待觀察，多頭氣氛下還是不得大意。