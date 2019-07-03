台股盤後─台積電打擊多頭士氣 量縮跌逾百點先守住季線

受台積電客戶輝達琵琶別抱三星，股價大跌逾 2.5%，加上主要亞股均回檔觀望，今 (3) 日加權指數終場下跌 121.35 點，以 10743.77 點作收，失守 5 日線、10 日線，但仍守在季線 10698 點之上，成交值僅 1117.32 億元，續呈價跌量縮格局，法人指出，短均線還是多頭排列，個股表現偏多看待，但若無更多利多消息激勵，大盤恐持續箱型整理。

台積電大客戶輝達證實，7 奈米下一代繪圖處理器 (GPU) 將由三星代工，衝擊台積電今股價跌幅達 2.6%，幾乎收在全日最低點，若扣除台積電的影響，加權指數今日跌點僅約 65 點。

除台積電走弱，市場也觀望聯準會降息、美國對歐盟恐加徵關稅等訊息的態度增溫，衝擊權值股多數走跌，大立光回跌逾半根停板，鴻海、可成和台達電也下跌 2% 上下，南亞科、聯電、亞泥、廣達、中租 - KY 和和泰車均跌 1%，南亞、台塑化、國泰金、永豐金、遠傳和寶成等也遭壓在盤下。

從次族群來看，二線光學鏡頭廠再度湧現賣壓，新鉅科將辦理 2.5 億元現增案，每股將以 82.8 元發行，現增價較昨日收盤價折價幅度約 35%，衝擊今日股價直接被打到跌停；玉晶光也下跌 2.5%，亞光、佳凌和聯一光跌逾 1%。印刷電路板業者同樣漲多拉回，南電和欣興跌逾 3%，景碩跌 1% 之上。

過去 1 個月來有買盤擁戴的散熱族群，也見到壓回走勢，健策跌半根停板，奇鋐跌逾 4%，雙鴻、泰碩和超眾均跌超過 2%。電池材料相關業者則逆勢抗跌，股價續強，美琪瑪漲 4.5%，康普漲逾 1%。

法人指出，川習會後讓貿易戰只是暫緩，並非完全停火，未來幾個月雖有機會達成協議，但也可能再次破局，市場反應速度已越來越快，因此，金融市場目前對貿易戰的看法理性視之，歡呼也僅一日行情，難脫盤整格局。

後市須留意，美股 7 月 4 日因獨立紀念日休市一天，加上美國周五將公布重要的非農就業數據，法人預期下半周股市轉趨謹慎觀望。