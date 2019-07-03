〈海外資金專法拍板〉會計師：資金匯回前先釐清四大問題

海外資金匯回專法今 (3) 日完成三讀，預計將在第 4 季上路實施，會計師提醒，想要透過專法將資金匯回前，必須先釐清四個問題，包括釐清資金性質來源、擬定投資計畫、備妥文件等作業程序，並確認相關責任義務。

立法院臨時會今天完成海外資金匯回專法三讀，待經濟部、金管會等部會相關子法敲定後，報呈行政院核定後就能實施上路，財政部協助台商資金回流三支箭全都到位。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師洪連盛表示，專法過關後，對台商而言，無疑是吃下了海外資金管理的定心丸，但資金匯回前仍須留意部分注意事項。

第一是盤點資金來源與未來用途，洪連盛指出，資金匯回並非只有專法一途，因此台商資金匯回前，建議先全面評估清查資金來源、性質、及資金回台後的運用規劃，再評估要申選擇以解釋令或專法方式匯回。

其次則是，留意申請程序與相關事項辦法的內容並預先準備申請文件；第三、如果選擇走專法方式匯回，必須有實質投資計畫才能享有優惠稅率，也因此，資金匯回前，必須事先評估實質投資產業內容，並擬定具投資計畫方向。

最後，洪連盛提醒，資金匯回前必須搞懂申請及年度報備程序，確認適用專法應盡之責任義務。

安侯建業會計師事務所稅務部營運長張芷表示，專法通過後，確實提供台商資金一條回家的路，預估可望提升台商回台投資意願，但要注意的是，因各台商資金運用情況不同，建議應注意以上適用要件，瞭解資金整體運用及被限制狀況，進行整體審慎評估。



