〈外商風電在地化〉MHI Vestas與上緯簽署風機葉片材料合約 未來供應全球市場

MHI Vestas Offshore Wind 今 (3) 日宣布，與上緯投控 (3708-TW) 簽署附條件採購合約，供應製造風機葉片所使用的材料，合約內容涵蓋超過 50% 以上葉片製造直接材料價值，為 MHI Vestas 在地產業關聯的重要一步，MHI Vestas 也說，看好上緯有很大的潛力，未來可望攜手上緯，共同放眼全球市場。

MHI Vestas 共同執行長 Lars Bondo Krogsgaard 表示，與上緯簽約的內容，大幅超過葉片材料在地化需求，涵蓋超過 5 成以上葉片製造的直接材料價值，包含碳纖維絲束、拉擠碳板、樹脂和粘合膠，為 MHI Vestas 本土化邁入重要的一步。

Lars Bondo Krogsgaard 透露，當初選擇與上緯合作，是因為政府要求離岸風電國產化的目標，但在與上緯洽談合作的過程中，發現其擁有很大的潛力，不僅限於供應台灣市場，未來有機會將上緯加入全球供應商名單中，共同出口全球市場。

Lars Bondo Krogsgaard 表示，與上緯簽署此協議後，等同確認在台灣生產葉片材料，有機會供應至全球，未來將持續推進本土化目標，確保已準備好完成 MHI Vestas 供應風機在台灣建造的第一個風場。