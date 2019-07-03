牧德6月營收2.66億元 創8個月來新高 但年減2.93%

PCB 及半導體光學檢測 (AOI) 設備廠牧德 (3563-TW) 今 (3) 日公布 6 月營收 2.66 億元，創 8 個月來新高，月增 2.07%，但年減 2.93%，中止連續 36 個月來單月營收年成長紀錄，牧德將於 7 月 24 日召開法人說明會，並將公布第 2 季財報。

牧德 2019 年第 2 季營收 7.8 億元，季增 16.27%，年增 5.94%，累計前 6 月營收 14.51 億元，年增 11.4%。

牧德指出，受美中貿易戰影響，產業鏈採保守態度，牧德營收表現仍穩定，除原有 PCB 相關檢測設備，半導體市場也有不錯的成績。

牧德主管強調，在美國總統川普與中國領導人習近平在峰會後達成共識，貿易戰暫時休兵，是否重啟拉貨潮，牧德會再觀察後續發展，並積極準備 2020 年的新產品驗證，對未來發展維持審慎樂觀。

牧德也計畫 7 月 24 日下午召開法人說明會，會中將發表 3 項具成長性的產品，也將對 2019 年下半年起發展提出說明。

牧德今年第 1 季營收結構中，半導體 (封裝及 COF) 客戶營收比重，並已超越軟板廠，首季稅後純益為 2.61 億元，季減 23.6%，年增 30.04%，每股純益 6.13 元，單季獲利也創歷年同期新高水準。