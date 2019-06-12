〈大立光股東會〉如何看美中貿易戰、景氣 一文看完所有重點

股王大立光 (3008-TW) 今（12）日召開股東會，市場高度關注公司釋出的展望與訊息，牽動台股下半年多空，《鉅亨網》幫讀者整理股東會重點一覽，讓讀者一文看完所有重點。

現金股利

大立光股東會歷時約 30 分鐘就結束，會中承認去年盈餘分配案，每股將配 68 元現金股利，創歷史次高，也是上市櫃公司之冠，總計將發出 91.21 億元現金股利。

景氣展望

執行長林恩平表示，目前大立光生產已進入滿載，7 月進入傳統旺季，客戶拉貨成長，估營收將優於 6 月，林恩平也強調，大立光擴廠態度，主要為長期規劃，並不受短期市場衝擊影響。

貿易戰衝擊

目前因美中貿易衝突造成市場高度不確定性，華為手機也遭受美國「斷供」的風險，恐衝擊手機零組件產業景氣，林恩平說，期望在客戶端開發的機種數量與廣度越多，越可降低經營風險。

8P 鏡頭

今年客戶端新機種鏡頭的開發數量，較去年增加，包括新開發的 8P 鏡頭 (8 片塑膠鏡頭) 已由客戶納入設計，年底前有機會出貨，而手機潛望式鏡頭，也已從 4P、5P 進一步向 6P 發展，片數提升將有助影像品質呈現。

加薪 3%

鴻海集團員工調薪 7% ，因應新一波人才大戰，林恩平表示大立光每年固定調薪，平均幅度約 3% ，並已在今年 1 月起針對 7000 名員工實施調薪計劃。

董監事改選

大立光董事席次 (不含獨董) 由 7 席縮減至 5 席，創辦人林氏家族主導的茂鈺紀念股份有限公司取得 3 席，躍升為單一最大法人股東。