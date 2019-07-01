五大電信布局5G應用 AI、物聯網 大動作搶人才

5G 明年商轉，五大電信積極布局物聯網、AI、智慧雲等領域，搶相關專業人才也成今年重要目標之一，其中，中華電 (2412-TW) 喊出起薪最高 48K、預計招攬 1600 人；遠傳 (4904-TW) 則喊 2 年內，數位人才占比要從 2 成提高至 3 成，台灣大 (3045-TW) 則是強調，將先從內部員工轉調做起，並強化員工的質，而非數量。

中華電作為台灣電信商龍頭，規模最大，搶人不手軟，今年預計招募 1600 名新血，業務除 AI、大數據、物聯網外，也瞄準資安領域，目前中華電 AI 團隊約 300 人，目標 2 年擴增至 500 人，大數據團隊則力拚 2 年內，從 80 人增加至 150 人。中華電董事長謝繼茂更喊出，大學畢業起薪最高 48K。

遠傳已成立 60、70 人的大人物轉型辦公室，總員工數 5800 人，扣除門市、客服人員後，目前數位人才占比約 20%，估今年數位人才比例達 25%，目標 2 年內占比達 30%。

遠傳雖沒喊薪資待遇，不過總經理井琪強調，大數據、人工智慧、物聯網等專業人才，都將依個別能力給予該有待遇，公司內部也有培訓課程，長遠目標來看，招募人才無上限。

台灣大部分，總經理林之晨曾表示，除擴大資料科學、軟體設計及行銷企劃等 3 大領域人才布局，今年招募重點也將擺在 AI、大數據及物聯網。

台灣之星則指出，目前員工數逾 2500 人，但新經濟專業人才比重不高，將透過多元管道延攬物聯網、大數據及人工智慧等數位人才，目標 3 年內數位人才將倍增。

亞太電則透過產學合作挖掘新血，同時，公司內部也進行員工訓練，進而轉為數位人才，招攬人數無上限。