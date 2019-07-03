日本大阪瓦斯攜手泰國EP、將於曼谷提供再生能源

日本的大阪瓦斯 (Daigas Group)(9532-JP) 在週三 (3 日) 時表示，旗下 100% 子公司「Osaka Gas Singapore Pte. Ltd.」將與泰國的太陽光電企業「Energy Pro Corporation Ltd.」合作，共同在泰國成立一家提供太陽光電的新公司「OE Solar Co., Ltd.」(暫定)。

(圖片：Investing.com)

這是大阪瓦斯長期經營願景與中期經營計畫「Going Forward Beyond Borders 2030」的一環。該公司計畫加速在日本海外的能源事業發展，而東南亞則扮演著重點開發區域的角色，今後該集團也將擴大在當地的能源事業投資。

這次的投資計畫，是大阪瓦斯在東南亞的首宗投資案，也合乎該集團預計在 2030 年左右，於電能的再生能源方面，要達到 100 萬 kW 目標的營運方針。

在泰國於 2018 年所制定的電力開發計畫中，預計到了 2037 年時，電能的再生能源將占全部電能的 20%。而泰國除了日照條件佳，也存在對無初期費用的台陽光電設備需求。

新公司 OE Solar(暫定) 在 7 月成立後，將借用客戶的工廠屋頂等來裝設太陽光電設備，所產生的電能將在未來的 15 ~ 20 年間供應。除了沒有燃料上的花費，在電費方面也較大型電力公司的價格便宜約 1 成以上。也預估到了 3 年後，發電能力將達到 5 萬 kW 規模。

另外在出資比例方面，大阪瓦斯的新加坡子公司將出資 49%，泰國的 Energy Pro 出資 51%。主要以曼谷為主，並將提供給當地的工廠及大型購物中心等業者。而在契約於 15 ~ 20 年後到期時，客戶可以選擇繼續與該公司簽約，或以低價買斷太陽能面板等設備。