貝萊德子公司將擴大投資再生能源 台、韓、日納入首選清單

貝萊德旗下子公司 BlackRock Real Assets 計畫將亞太區投資再生能源專案的金額至多提高到目前的十倍，以跟上這一全球綠色能源成長最快地區的步伐。

貝萊德再生能源投資亞太區主管 Charlie Reid 表示，該投資平台計畫未來三至五年，在亞太區投資此類專案的金額從目前的 5 億美元拉高為 30 至 50 億美元。

Reid 在電話專訪中指出，由於亞太地區是投入再生能源成長最快的地區，因此這是我們致力於投資該地區的原因。

Reid 稱，在亞太投資的再生能源裝置容量將從 750MW 提高至 5GW 以上，主要投資亞太地區將以澳洲、日本、台灣和南韓為主。

亞太地區已成為再生能源投資的首選目的地，因為電力需求不斷擴大，政府支持清潔能源以及綠色技術成本下降支撐了那些可以帶來穩定回報的項目。

Reid 表示，由於監管穩定，存在成長機會且風險調整回報有吸引力，台灣對長期投資者而言極具吸引力。該公司上個月宣布了又一筆台灣的再生能源投資。貝萊德與兩家合作伙伴 New Green Power、雲豹能源科技，目前在台灣已擁有 190MW、40 個太陽能專案。

Reid 表示，BlackRock Real Assets 預計未來數年在台灣擁有的太陽能裝置容量將達 1GW，預計未來 9 個月內有望再有新案投資完成。他同時補充說，希望在 2020 年底前有機會投資台灣的離岸風電專案。

該公司還預計在今年底或 2020 年首次投資南韓，鎖定太陽能及電池儲能系統。Reid 表示，該公司目前的投資包括日本的 300MW 專案、澳洲的 240MW 專案和台灣的 200MW 專案。