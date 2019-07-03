亞馬遜積極拓展歐洲市場 將於英、法增設逾4000職位

鉅亨網編譯陳宜伶 2019年7月3號19點10分

外電報導，亞馬遜 (AMZN-US) 於週三 (3 日) 宣布將在英國增加 2,000 多個正式職位，讓亞馬遜在英國員工總數量超過 29,500 人。

該公司表示，這些招募工作將在倫敦的英國總部，含括研發、亞馬遜網路服務和營運部門進行。

這些職位包括倉儲物流的基本職位以及工程師、軟體開發人員、數據分析師以及雲端機器學習專家。

亞馬遜股價走勢圖 (圖片: Investing)

英國為亞馬遜在歐洲最大的市場，2018 年亞馬遜在英國共增加了 2500 個正式職位，今年又宣布將再增加超過 2,000 名員工，其中有 170 多個高階職位將分佈在劍橋、愛丁堡和倫敦的開發中心。

法國則是亞馬遜在歐洲的第二大市場，該美國電商產業龍頭才於昨日 (2 日) 宣布，今年將在法國增聘 1,800 個正式員工，估計亞馬遜在法國的員工總數會達到 9300 人，不過據傳法國當地零售商卻因此面臨裁員縮減成本的困境。

大型居家零售商 Conforama 便表示將會裁減 1,900 個工作崗位。

亞馬遜在法國和英國市場已分別投資超過 20 億歐元和 93 億英鎊 (約 117 億美元)。

亞馬遜在歐洲逐漸擴張版圖，總計在法國已累計了超過 20 個據點，亞馬遜在法國電商市占率達 17.3%，不過在當地的食品雜貨市場僅占 2%。