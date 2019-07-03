台股盤前─中小股活躍撐人氣 區間整理下手機供應鏈拉貨潮正加溫

台股昨 (2) 日陷入區間震盪整理，終場加權股價指數跌 30.34 點，收在 10865.12 點，成交值則縮至 1186.28 億元，由於昨美股漲跌互見，尤其費半指數漲多回跌，而亞股甫開盤同樣處在盤整格局，法人指出，大盤因除息加上大型權值股休息，可能先維持區間震盪，惟中小股可用之兵很多，加上第三季傳統旺季暫時沒有太多的干擾，除了生技月的題材外，也可開始留意三星 Note10、蘋果新手機供應鏈的拉貨潮。

三大法人昨日以自營商買超最多達 13.52 億元，為連 4 買，投信買超 3.54 億元，則是連 6 買，外資反而轉為賣超 49.95 億元。

美股方面，由於美國威脅向歐盟祭出新一輪關稅後，市場略見觀望情緒，道瓊指數上漲 69.25 點或 0.26%，收 26786.68 點；那斯達克指數上漲 17.93 點或 0.22%，收 8109.09 點；標普 500 指數上漲 8.68 點或 0.29%，收 2973.01 點；費城半導體指數下跌 20.72 點或 1.38%，收 1476.83 點。

台積電大客戶 Nvidia 昨日證實，已與三星達成晶圓代工協議，委託生產下一代 7 奈米繪圖處理器 (GPU) 晶片，台積電表達不評論單一客戶與訂單動態；而即便台積電仍握有蘋果、高通、聯發科、海思、超微等大廠 7 奈米訂單，市場憂心會來對台積電營收仍會造成一定程度影響。

有外資指出，三星奪單的關鍵應該在於低價搶單，並非技術優勢，目前對台積電實質影響不大，但此事件也代表，三星已突破 7 奈米先進製程。

三星昨日發出邀請函，將在台北時間 8 月 8 日凌晨 4 時在紐約發表 Galaxy Note 10 新機，相關供應鏈包括大立光、GIS-KY 和雙鴻等出貨逐步升溫中。

美國半導體產業協會公布最新 5 月全球半導體銷售額年減 14.6%，為連 5 月衰退，更創 2009 年以來單月最大年減幅，顯示貿易戰對全球半導體影響相當大，也導致上半年半導體業者面臨庫存壓力和訂單急凍問題。

美中貿易戰甫休兵，川普政府的關稅大砲又瞄準歐盟，以報復歐盟補貼空中巴士對美國貿易造成的傷害，美國貿易代表辦公室 (USTR) 已提出 89 項稅目的追加關稅清單，規模約 40 億美元

法人指出，現在市場期待月底美國聯準會有望降息，反映資金面行情，短線暫無太多預料外的雜音，隨著技術面上已突破前高 10840 點，有續朝 5 月初創下的高點 11097 挑戰的態勢，不過，指數現在處在頸線區 10900 之上，仍有待時間消化套牢賣壓。