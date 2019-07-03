台股盤中—權值股帶頭回檔重挫逾百點 失守10800點關卡 跌破5日線

受到美股費半拉回壓力影響，台股今日也同步走跌，電子、傳產與金融股表現普遍疲弱，其中電子三雄大立光與鴻海盤中跌幅持續擴大，權值龍頭股台積電大客戶輝達傳轉單三星，盤中跌幅也逾 2 %，台塑四寶除息秀表現也不佳，加上金融權值股同樣不給力，指數盤中一度重挫逾 120 點，10800 點關卡得而復失，並跌破 5 日線，成交量預估約達 1100 億元。

台股今日開盤下跌 72.02 點，以 10793.1 點開出，盤中一度重挫逾 120 點，下探 10736.45 點，電子三雄方面，台積電大客戶輝達 (NVIDIA) 證實已委託三星生產下代 7 奈米 GPU 晶片，今日股價跳空開低，盤中跌幅逾 2%，失守季線，並跌破 5 日線。

股王大立光面臨漲多拉回修正壓力，跌破 4000 元整數大關，盤中跌幅近 5%，同樣失守 5 日線與季線；鴻海同樣表現疲弱，盤中跌幅逾 1.5%，跌破 5 日線。

受潤寅以虛假應收帳款詐貸案影響，金融股今日表現也不佳，永豐金、國泰金、日盛金、信光金、富邦金、開發金、元大金、華南金與台新金等，表現相對弱勢，處於盤上的僅玉山金與國票金。

台塑四寶除息秀輪到最後一棒南亞，盤中一度下跌 1.77%，來到 72 元，面臨貼息。由於美中貿易戰造成市場需求疲弱，四寶對下半年展望均保守看待，認為市場變數仍多，台塑四寶除息行情也因此失靈。台塑除息首日重挫 3.2%，台化下挫 1.9%，台塑化跌幅也達 2.2%，且目前三寶仍處貼息狀態。

國泰證期分析師蔡明翰指出，指數壓回回補周一跳空缺口，顯示多方態勢並未改變，仍維持價漲量多、價跌量縮格減，待大盤拉回整理後，後續還是有持續上攻的機會。