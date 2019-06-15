博通錯判局勢 付出20億美元代價 下一波恐是這2家

CNBC 財經節目名主持人 Jim Cramer 週五 (14 日) 表示，博通 (AVGO-US) 執行長 Hock Tan 正為了錯判川普總統 「讓中國人下跪」的決心而付出慘痛代價。

Cramer 認為，川普覺得他得「為了改變華為而犧牲博通」，好讓中國在貿易談判上謙卑一些。去年博通自華為取得的營收約莫 9 億美元。

他臆測，「(川普) 總統認為，華為是中國領導人習近平的阿基里斯踵 (即致命弱點)。把華為打入黑名單，使其無法與美國企業做生意，這招的算計就是推定中國不會讓自己技術皇冠上的珠寶掉下任何一顆。」

Tan 可能認為川普很難做到這點，Cramer 指出，這位博通執行長 2017 年時前往白宮，和總統一起宣布他將把公司原本的新加坡總部搬回美國。

結果去年川普以國安為由，阻止了博通以 1170 億美元收購高通 (QCOM-US) 。

Cramer 說，「如果你是總統的好朋友，那真是死亡之吻。博通是相當棒的公司，但在世界兩大經濟強權交火之際，博通將會受到傷害。」

博通週五重挫 5.6%，週四晚間博通公布了季度營收低於預期，也將今年的營收預期下修 20 億美元，因預期中美貿易戰將導致需求放緩。

Tan 聲明稿指出，「這是因為地緣政治持續不安所驅動。」

Tan 補充，公司也看見了「對我們最大顧客之一的出口限制造成了影響」，他指的是川普將華為打入黑名單，禁止華為採購美製零件與軟體一事。但美國商務部暫緩 90 日執行該禁令。

白宮發言人沒有立即回應 Cramer 的評論。

下一波吐血企業？

Summit Insights 集團分析師 Kinngai Chan 表示，「我們認為，華為出口禁令不只直接衝擊博通今年下半年的前景，其他客戶也產生間接衝擊，以及額外加徵的進口關稅也會造成全產業的影響。」

製造臉部辨識傳感器、收發器和其他電信通訊網路組件的 Finisar (FNSR-US) 也在一份監管文件上提到，華為禁令恐對其未來營收造成負面衝擊，華為在其 2019 財年總營收占比約 10%。

美光 (MU-US) 執行長也曾表示，華為禁令對半導體產業產生不確定性和干擾。美光將於 6 月 25 日公布第三季財報。

Chan 表示，「我想你已經看到，這些公司都宣稱他們季度負面影響有一半來自華為禁令。」這些公司包括：Qorvo、Skyworks、Maxlinear、Cree、Inphi、Lumentum、NeoPhotonics。

Chan 補充，「間接影響是一定會發生，但多數公司不願談論這點，我想下一波得對博通說法做出回應的公司是美光和 Western Digital(WDC-US)。」