【華冠投顧】多頭腳步仍穩健 個股自有一片天

◆5G、生技、運動、被動 - 飆股高峰會

◆大盤分析

昨夜美股四大指數連袂上漲，S&P500 指數更是創下歷史新高，不過亞股因為昨日已領先反應利多，所以今日普遍小漲小跌（港股休市補漲除外），大盤受到亞股整理節奏以及台塑等個股除息蒸發點數（20 餘點）影響，終場小跌 - 30 點，OTC 指數則續創反彈新高 + 0.49%。

綜合期貨結構、大盤成交量、大盤委買賣張數、OTC 指數來看，目前台股籌碼安定性仍佳，內資作價中小型股企圖也顯積極，呈現「指數慢慢來、個股一片天」的最有利走法，整體多方控盤不見敗筆。

自 5/14 起，昇楷不斷提醒「台股場內有大咖狂收外資砍出籌碼，這些真正的控盤者絕不會拿肉包子打狗，操作上反倒是逢低承接好股的機會」，隨後也精準抓到多頭「會在 5/30 摩台結算日正式由低點展開反擊」、「會在 6/19 台指期拉高結算」。

隨著「川習會」利多底牌揭曉，回推當初這些大咖敢用力跟外資打對台不是沒有原因的，而昇楷原先的沙盤推演至今也一一獲得了驗證，接下來的問題是～在利多已實現的當下，外資今日又出現比較大的賣超，那麼行情走到盡頭了嗎？

結論是行情還沒結束，因為就本波反彈而言，外資在現貨上並非贏家，不能依其動態研判盤勢，更重要的是，行情尾聲的幾大「止漲徵兆」尚未出現，需要調整策略時，昇楷自會在第一時間提醒大家。

◆飆股高峰會

近期操作重心砷化鎵族群《穩懋 3105、全新 2455》續創波段新高，PCB 族群《3037 欣興、6278 台表科、2316 楠梓電、6213 聯茂、4958 臻鼎 - KY...》持續輪動，不再贅述。

然而不容諱言的，上列個股短線漲幅已大，普遍正乖離都拉得很開，之前沒跟上腳步的，現在追價並不適切，卡位現在尚未正式發動且未來有機會輪動之族群或個股，才是比較合宜的選擇。

在「川習高峰會」捎來美國不加徵關稅及鬆綁華為禁令的 "驚喜" 後，另一個潛在利多是月底 FED 極可能降息，此外，『5G 受惠產業、蘋果供應鏈、運動大聯盟』的旺季拉貨效應也將越來越有看頭，加上又逢『生技』大月，後續盤面可望上演【飆股高峰會】，務必把握 7 月盛會。

◆強勢股

今日強勢股方面，本月下旬 "生技月" 即將開跑，整理已久的生技類股開始暖身，包括《1784 訊聯》、《1783 和康生》、《4107 邦特》、《3176 基亞》、《1795 美時》... 等，紛紛出現放量表態動作；蘋概股則有《6456 GIS-KY》、《2379 瑞昱》... 等接力大漲。

先前於利空下打出底部型態的被動元件三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》，今日漲跌互見，但整體而言逐日墊高，族群應有短線輪動機會，選股可就部分線形相對強勁的二線股作佈局。

◆弱勢股

弱勢股方面，前波飆漲的稀土概念股《1809 中釉》、《9955 佳龍》... 等，在美中貿易戰緩和後出現投機性買盤退場現象，為盤面上接連重挫之弱勢族群；高基期的《2501 國建》、《4536 拓凱》、《2633 台灣高鐵》... 等，也有不小的獲利了結壓力。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

