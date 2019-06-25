歐洲的風險 可能讓美國經濟陷入衰退

就在美國股市奔向歷史高點的時候，全球債券市場，還有主要央行的行動，表現却截然不同。他們似乎是在警告，歐洲的英國與義大利可能很快將會經歷一場重大危機，全球經濟都將因而落入衰退。

股市投資人若能注意這些警訊，必將大有助益。

有跡象顯示，全球債券市場極為擔憂歐洲經濟展望。此一跡象係指，約半數歐洲政府債券 -- 約 5 兆美元，目前提供的是負利率。另一明顯跡象顯示，市場擔憂歐洲的風險可能導致美國經濟落入衰退。此一跡象則指，美國長期利率大幅低於美國短期利率。在過去，這項所謂的美國殖利率曲線反轉，一直都是經濟即將衰退的可信賴指標。有時也是 S&P 500 即將大跌的早期警訊。

的確，債券市場與全球央行對經濟風險，極為敏感。目前，有許多風險都可能成真，他們擔憂，若真的發生，美國與全球經濟都可能發生動盪。

在這些風險中，其中之一是英國可能於 10 月 31 日，在未能達成協定的情況下，退出歐盟。英國央行與國際貨幣基金 (IMF) 都警告，此一情況可能使得英國經濟在未來一年內，下跌達 5%，同時對歐洲經濟亦將造成嚴重拖累。

幾乎確定將成為英國下一任首相的強森 (Boris Johnson) 曾說，無論達成協議與否，英國都將於 10 月 31 日退出歐盟。他的談話增加了英國硬脫歐的可能性。

另一項對全球經濟構成威脅的風險則是義大利主權債務危機。此一危機甚再威脅到歐元的生存。義大利問題較希臘問題更難解決，因為義大利的經濟規模，約為希臘的十倍大。由於義大利擁有全球第三大的債券市場，義大利危機必然將對美國造成衝擊。

義大利民粹政府一意孤行的政策，還加重了債務危機。義大利的公債對 GDP 比例，已是歐洲第二高，僅次於希臘。義大利却堅持推動大規模減稅，此舉將使得預算赤字進一步上升至約達 GDP 的 5%。