巴菲特樂捐 計畫捐出36億美元給5大基金會

股神巴菲特樂於捐款，據外媒報導，巴菲特將捐出價值約 36 億美元的股票，給 5 家慈善基金機構，其中還包括了微軟創辦人比爾蓋茲夫婦成立的基金會 Bill & Melinda Gates Foundation，以及其他四個慈善機構。

據巴菲特的公司波克夏 (Berkshire Hathaway Inc) 週一 (1 日) 發布的消息，巴菲特計畫將公司持有的 1.125 萬 A 類股票轉換為約 1690 萬股 B 類股票，並將這些股票捐贈給 5 個基金會，分別是 Susan Thompson Buffett Foundation、Sherwood Foundation、Howard G. Buffett Foundation 以及 NoVo Foundation。

巴菲特向來以慈善著稱，自 2006 年起他便承諾，要將他大部分財富捐贈給不同的慈善機構，累計至今日，高齡 88 歲的巴菲特已捐出總值約 340 億美元的股票，等於巴菲特 2006 年持有股份的 45%。

身為巴菲特波克夏最大股東，市場研究公司 FactSet 指出，截至 6 月 30 日，巴菲特持有波克夏集團約 37.4% 的 A 類股票。

股神承諾將會把波克夏近 85% 的股份，捐贈給這 5 間基金會，其中多數捐給了比爾蓋茲夫婦創辦的 Bill & Melinda Gates 基金會，該機構致力於改善醫療保健，並減輕全球極端貧困情形。

加上去年和前年，巴菲特總計已捐出 66 億美元給這 5 家基金會。