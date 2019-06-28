Singer示警：央行寬鬆帶來高風險 市場將見30-40%的下挫

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年6月28號14點40分

億萬富翁 Paul Singer 週四 (28 日) 表示，全球經濟可能正在走向「重大市場衰退」，當經濟衰退到來時，市場將出現 30%-40% 的修正。

Singer 在 Aspen Ideas Festival 舉行的一個小組討論會上說，全球債務處於歷史最高水準，衍生品處於歷史高點，全球金融體系走向極端的高風險。

這位 Elliott Management Corp. 的聯合創辦人及執行長，在過去 10 年一直批評美國聯準會的寬鬆政策，認為這場金融實驗終將以恐怖方式收場，正是這種拚命印鈔的做法，將金融帶往高風險。

高盛認為美股未來 12 個月將大跌逾 10%(圖表取自 Zero Hedge)

他表示，儘管他無法預測時機，但是這種情況持續，當經濟衰退到來時，市場料將出現 30%-40% 的「修正」。

央行的寬鬆政策帶來災難

Singer 指出，去年第 4 季升息之後，市場在年底出現崩潰，實際上就是未來即將下挫的暗示，美國聯準會及全球央行，現在正成為其貨幣政策的受害者。

Singer 認為，央行們應該做的，是努力恢復金錢的穩健性，不應該繼續降低利率。他們應該呼籲開發國家的國會，採取相應的措施，防範經濟成長放緩的打擊。

不過，並非所有人都如 Singer 這樣悲觀，同小組另一位傳奇投資人，凱雷 (Carlyle) 聯合創辦人 David Rubenstein 則認為，在 2020 年總統大選之前，美國經濟不會出現災難性的事件。

美中爭端不僅在貿易

Rubenstein 相信，雖然美中的貿易爭端帶來經濟壓力，但雙方「百分之百」會達成協議。

相較之下，Singer 對美中的對抗也不樂觀，因為美中的爭端不僅是貿易，而是兩個文明間的戰鬥。

根據修昔底德陷阱，這將帶來戰爭的結果，不過 Singer 並未提及戰爭，他認為，由於過去 30-40 年，未能針對中國審查國家安全與智慧財產權問題，而如今美國首度出擊，可能讓中國非常驚訝，也不知道該如何處理。