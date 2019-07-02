加速5G基地台普及 日本政府將擬定具體建置時程

日本為了迎接高速、大容量的 5G 行動通訊時代來臨，並加速 5G 基地台建設，該國政府決定利用全國為數約 20 萬支的紅綠燈交通號誌，用以架設相關的基地台等設備。

朝著 5G 通訊環境建置的方向，日本政府在今年 6 月時擬定 IT 戰略，決定利用日本全國約 20 萬支的交通號誌，於上頭架設天線與基地台等設備。而受到這項決定影響，日本政府的相關部會，在週二 (2 日) 召開了首次的技術檢討會議。日本政府負責 IT 相關政策的「IT 擔當大臣」平井卓也表示「5G 與交通號誌的結合，是劃時代的專案，為了讓國民們早日享受到恩惠，期盼在相關事務上可以迅速的進行」。

加速 5G 基地台普及、日本政府將擬定具體建置時程。(圖片：AFP)

而日本總務省負責相關業務的官員，也針對避免新建置的天線設備給原有的交通號誌帶來不良影響，還有通訊業者的費用負擔等方面，提出了今後必須探討的課題，並作出說明。

另外，在當天會中，也決定將於明 (2020) 年春天時，在工程的時程上作出具體決策。

次世代的 5G 行動通訊技術，由於使用高頻毫米波技術，訊號的涵蓋範圍較窄，也因故需要建置大量的基地台來涵蓋所有的服務範圍。而在人口密度高的都市裡，隨處可見的交通號誌也成為理想的 5G 基地台設置場所。

也由於 5G 基礎建設對於光纖網路的仰賴程度很高，日本 KDDI(9433-JP) 為了減少對於 NTT(9432-JP) 光纖網路的依賴，就於 2006 年時買下了東京電力的光纖通訊部門。