LG U+擬於今年底推出5G網路雲端遊戲

韓國第三大行動通訊商 LG U + 今 (2) 日表示，將在今年晚些時候發布 5G 虛擬實境 (VR) 的雲端遊戲服務；受此消息激勵， LG U + 股價走高 0.68%。

LGU + 股價走勢圖 (圖片: 谷歌)

LG U + 表示，他們將與其他開發商合作，透過 5G 的大頻寬傳輸，充分利用 5G 網路的低延遲率，結合自家的 5G 連線頭戴式顯示器，推出各種 VR 遊戲。

該公司還提到，本月將在近 50 家門市設立 VR 遊戲體驗區，並在今年年底前將體驗區數量增加至全國 90 家。

LG U + 的 5G 服務組副總裁 Kim Jun-hyung 接受記者們訪問時說道：「公司將會在 5G 網路的基礎上，發展各式雲端遊戲服務，並根據客戶回饋在年底前將服務商業化」。

雲端遊戲服務能夠讓消費者更容易從數據庫，透過即時串流平台播放在線遊戲，並且避免消費者購買昂貴的 PC 或下載遊戲。

全球科技大廠，包括谷歌、微軟、亞馬遜和蘋果，一直在尋求通過雲端提供遊戲，以便在新興市場中取得領先優勢。

自韓國今年 4 月份 5G 商業化以來，韓國當地的行動通訊商便致力於開發移動遊戲，和沈浸式遊戲內容，透過虛擬現實 (VR) 和增強現實 (AR)，為優質用戶提供差異化服務。

結合 AI 和 5G 網路發展，雲端遊戲未來淺力無限，市場研究公司 IHS Markit 指出，全球雲端遊戲市場預計將從 2018 年的 2.34 億美元增長到 2023 年的 25 億美元。