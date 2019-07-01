比特幣價格週日遭空襲 自高點一度挫逾10% 單週仍然上漲

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年7月1號11點53分

比特幣週日 (30 日) 湧現賣壓，價格由週末最高 12480 美元附近，大跌至 10800 美元下方，單日跌幅超過 10%。

在近幾日大漲大跌之後，比特幣週一上午在 11000 美元附近盤整，7 日漲幅仍有 2% 以上。

(圖表取自 Coindesk)

雖然今年上半年比特幣大漲，漲幅約為 200%，但依當前的價格，比特幣仍較 2017 年底的歷史高點下挫約 45%。

在 Facebook 宣布將推出自家的加密貨幣之後，推升市場樂觀情緒，比特幣上個月的漲勢也加快，尤其在週末期間特別容易上揚，自 5 月初以來，約有 40% 的漲勢在週末期間推升。

警告聲加多

由於周末川習會進展順利，美國宣布暫停加徵新的關稅，將與中國重新談判，壓低了避險需求，一些市場人士認為，這是比特幣這兩日下挫的主因，但著名分析師 Thomas Lee 認為，美中關係和緩，似乎沒有損害比特幣的價格。

儘管如此，在近期接近瘋狂的漲勢之後，許多警告上揚過快的聲音也開始紛紛出現。

在推特上廣受歡迎的加密貨幣分析師 Josh Rager 表示，比特幣 6 月表現強勁，但若未重新獲得動力，未來幾週仍可能回調至 9500 美元。

準確預測到近日比特幣上漲的分析師 Peter Brandt 表示，對比那斯達克 100 在 1999-2000 年的走勢，目前比特幣有可能正在形成看空形態，並導致各類加密貨幣下挫。

(圖表取自 investing.com)

比特幣之外的主要加密貨幣，今年上半年整體表現並不如比特幣亮眼，凸顯比特幣現階段的主導地位。這些貨幣週日也隨比特幣下挫，24 小時跌幅多在 4-6% 之間，但比較 7 日漲跌幅則差別明顯，以太幣 7 日下挫 3%，萊特幣跌幅逾 8%，其餘貨幣 7 日跌幅均在 10% 以上。