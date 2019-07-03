慶祝拉加德獲提名歐洲央行總裁？比特幣自低點回彈約16%

比特幣跌破萬元關卡之後，時間並沒有維持太久，台北時間昨 (2 日) 晚間比特幣就開始強力反彈，一路漲到今天下午 14:00 時，比特幣價格已經重回 11400 美元，由低點回彈約 16%，以 24 小時漲跌幅計算，1 天內又漲了近 14%。

「幣圈 1 天，人間 1 年」的特色，又出現在比特幣近日的走勢中，連續多日都上演兩位數漲跌的行情，這是一般股票可能要花好幾個月才會見到的波動。

其他主要貨幣也隨比特幣上漲，不過漲幅不到比特幣的一半，以 24 小時漲幅計算，以太幣上揚約 7%，萊特幣升約 6%，瑞波幣的升幅僅 3.2%。

加密貨幣集體回彈 (圖表取自 investing.com)

有人將比特幣今天的強漲，連結到 IMF 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 被提名歐洲央行總裁的新聞，相較於全球央行多數對加密貨幣的戒慎恐懼，拉加德擔任 IMF 總裁時，多次表達了她對加密貨幣的好感。

拉加德不僅在多次公開場合，表達他對區塊鏈技術及加密貨幣的正面評價，並且認為加密貨幣可能是未來金融的一個穩定力量。去年 12 月，她還呼籲各中央行銀應該考慮發行自家的數位貨幣。

在比特幣重回 1 萬美元以上之後，也加深了多頭分析師的信心。資深分析師 Aayush Jindal 表示，在比特幣重新走高之後，之前 9700 美元成了有力的支撐點，基於比特幣強勢突破了原先的下跌通道，短期內可能繼續上揚。

Jindal 認為，比特幣在上漲超過 11400 美元之後，接下來的阻力點在 11700 美元，假如再繼續向上，預計價格可以上漲回 12000-12500 美元。

(圖表取自 Josh Rager 推特)

社群上廣受歡迎的分析師 Josh Rager 準確預測了之前 30% 的回調，而在最新的推特上，Rager 表示，依據比特幣過去的歷史走勢，在上漲的牛市中，當出現 30% 的跌幅之後，比特幣平均會再見到 153% 的漲勢。

不過一些分析師認為，比特幣的修正走勢不會這樣就結束。分析師 Alex Kruger 表示，預計比特幣在下一波大漲見，還會有進一步下挫及區間盤整，需要再打兩次或三次底部。