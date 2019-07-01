貿易戰休兵可拯救經濟？花旗：緊張情勢未實質緩和

根據《彭博社》報導，美中貿易戰暫時休兵，但投行經濟學家多認為，此事未必有助全球經濟成長回穩；花旗集團經濟學家 Catherine Mann 於最新報告中指出，美中緊張情勢並未獲得實質緩和，先前雙方互加關稅所造成的不確定性，仍持續影響實體經濟。

美國總統川普和中國國家主席習近平，上週六於 20 國集團 (G20) 峰會上會晤，雙方決定恢復貿易談判，美方無限期暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅，且美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為。

川普宣稱，中國承諾購買大量美國農產品；不過，中國官方媒體報導，並未提及「承諾購買大量美國農產品」一事，僅強調，川普希望中國能從美國增加進口。

值得注意的是，川普並未承諾，將華為從貿易黑名單中移除；白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 亦表示，川普沒有「大赦」華為，中國仍須解決先前導致貿易談判觸礁的問題，至於貿易談判得耗時多久才能達陣，還無法預測。

荷蘭國際集團 (ING) 大中華區經濟學家 Iris Pang 於報告中寫道，無論美國或中國的說法，都看不出導致貿易談判觸礁的關鍵問題，有解決跡象。

Iris Pang 稱，中國願意向美國購買更多農產品，是去年 12 月就提出的承諾，恐難滿足美方需求，「若想避免談判再次破裂，雙方還有很多工作得做。」

麥格理證券駐香港首席中國經濟學家 Larry Hu 強調，多數投資人仍對貿易協議前景，抱持高度不確定性，G20「川習會」所達成的休兵共識，充其量只能提振市場情緒。

花旗集團經濟學家 Catherine Mann、Cesar Rojas 等人認為，美中兩國暫時休兵，符合預期，但緊張情勢沒獲得實質緩和，先前雙方互加關稅所造成的不確定性，仍持續影響實體經濟。

星展銀行策略師 Philip Wee 和 Eugene Leow 說，「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，對美中貿易談判破裂的擔憂情緒，仍揮之不去，企業和消費者對支出一事，依舊抱持謹慎態度。

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