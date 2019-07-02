Q2十大網友關注爆紅股 台泥、台灣高鐵最吸睛 ETF由富邦VIX奪得

美中貿易戰讓全球上半年政經局勢緊繃，Yahoo 奇摩股市今 (2) 日公布今年第 2 季網友最關注的台灣股市指標，根據瀏覽量成長幅度，統計十大爆紅股，顯然受到美中貿易戰陰霾籠罩下，網友關注焦點從電子轉往傳產、金融，瀏覽量前三名分別由台泥 (1101-TW)、台灣高鐵 (2633-TW)、玉山金 (2884-TW) 拿下，ETF 部分，受到第 2 季台股指數激烈動盪，瀏覽量成長最高前兩名分別為富邦 VIX 與元大高股息 (0056-TW)。

Yahoo 奇摩股市表示，對比去年全年、十大爆紅股號全由電子、科技類股囊括，今年上半年受美中貿易戰、全球總體經濟露出轉折訊號等因素影響，投資人對風險承受度與篩選標的基準，有明顯變化。

今年第 2 季 Yahoo 奇摩股市網友討論度最高的十大爆紅股，依序為，台泥、和鑫 (3049-TW)、泰碩 (3338-TW)、緯創 (3231-TW)、奇鋐 (3017-TW)、台灣高鐵、中環 (2323-TW)、玉山金、和碩 (4938-TW)、聯電 (2303-TW)。

Yahoo 奇摩股市表示，受到美國封鎖華為，不少台灣相關供應鏈都受波及，加上蘋果出貨旺季未到，電子股上半年表現平淡，投資人雖仍以電子股為熱門查詢股號，但是關注度略為降低，轉往傳產、金融股等具備高現金股利題材個股。

而觀察投資人操作，Yahoo 奇摩股市表示，1 月起台股強勢反彈，指數至今仍在萬點以上，美聯準會也不排除降息，費半指數與標普 500 指數近期再次突破歷史高，但受到全球政經局勢不確定性，ETF 的部分，投資人關注前 2 名分別為富邦 VIX(00677U)、元大高股息 (0056-TW)，可見投資人對市場不具信心，積極轉往投資避險指標股。

另外網友關注度 3 到 5 名 ETF ，依序為元大台灣 50(0050-TW)、元大台灣 50 反 1(00632R) 及元大滬深 300 正 2(00637L)。