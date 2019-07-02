三星CEO認錯 在Galaxy Fold未準備好前便推出

三星的摺疊手機 Galaxy Fold 原先做為革命性的新產品引發各界熱議，但卻在先前傳出螢幕有問題，以及零件脫落等問題，該公司也不得不因此延後上市日期。如今，三星執行長 DJ Koh 承認，公司在 Galaxy Fold 為準備好之前就推出，才導致了種種相關問題。

「這是一件很令人尷尬的事情，在這款摺疊式手機準備好之前，我們就向市場推出。」Koh 說道。「我承認在折疊手機上遺漏了一些東西，我們也正在積極處理當中。目前，有 2,000 多支手機正在進行測試。我們也查出了所有問題，有些我們甚至沒有想到過，但多虧了我們的檢查人員。目前正在進行大量的測試。」

最初，Galaxy Fold 的創建是三星為了響應智慧手機市場不斷創新的設計，也是全球第一款的折疊式手機，不過有趣的是，三星也表明，折疊式設備也只會是暫時性的趨勢。Koh 表示：「折疊式手機的熱潮可望持續幾年的時間。但我會說，一旦 5G 和物聯網技術成熟，我們考慮的將會超越智慧型手機，我們必須考慮智慧型設備。智慧型手機可能會減少，而新型設備將會出現。」

通過 5G、AI、AR 和 VR 等技術，未來的常用設備將比以往更加的相互聯結。Koh 指出：「靈活的螢幕技術對於未來科技的實現可說是更加的重要，無論它將會式是放在服裝上還是纏繞在手腕上。」

而針對 Galaxy Fold 確切地發布日期，Koh 則表示還需要一些時間。「會在適當的時候發布，請給我們多一點時間。」Koh 說道。