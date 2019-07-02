川普談話後、日本MVNO業者重啟華為新品上市！

日本的行動虛擬網路業者 IIJ(Internet Initiative Japan)(3774-JP) 在週二 (2 日) 時表示，該公司旗下針對一般消費者販售 SIM Free 手機的「IIJmio Supply Service」，於即日 (2019 年 7 月 2 日) 起，開始銷售華為的「P30」、「P30 lite」、「MediaPad M5 Lite 8 吋」等 3 款機型。

(圖片：Investing.com)

過去由於受到美國華為禁令影響，日本 IIJ 表示將延後上述 3 款華為行動裝置的上市時程。對於 IIJ 為何突然宣布展開這 3 款華為產品的銷售，IIJ 的發言人向媒體們表示，該公司「持續的與廠商進行溝通，並收集相關資訊。包含美國總統川普所發表的言論，在綜合考量後作出了這項決定」。

在 7 月 2 日展開銷售的 3 款華為行動裝置，分別為智慧型手機的「P30」(未稅價 6 萬 9800 日圓)、「P30 lite」(未稅價 2 萬 9800 日圓)，以及平板的「MediaPad M5 Lite 8 吋」(未稅價 2 萬 4800 日圓)。這 3 款華為產品，原本計畫在 5 月 24 日開始銷售，但是在美國商務部於 5 月 15 日將華為列入出口限制的實體名單後，華為產品出現可能無法使用 Google(GOOGL-US) 相關手機 APP 的疑慮，IIJ 也因而延後了上市時程。

然而上週六 (29 日)，在日本大阪 G20 的「川習會」後，美國總統川普於記者會上表示，將放寬華為禁令的限制，也因而影響了 IIJ 作出了這次決定。

而華為也於 6 月 25 日，在官網的 Q&A 新增內容表示「華為產品在這次的事件中，並不會受到影響」。

另一方面，日本的 NTT DoCoMo(9437-JP)、KDDI(9433-JP)、軟銀 (9434-JP) 等 3 大行動通訊業者，過去也紛紛在 5 月 24 日前，決定延後華為產品的上市日。在截稿之前，這幾家業者也尚未表明會在何時讓華為的新機上架。

而另一家行動虛擬網路業者「Aeon Mobile」，則是無視華為禁令影響，在 5 月 25 日時推出了華為新機「P30」及「P30 lite」。