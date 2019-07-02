川普同意企業供貨華為 Bernstein分析師：早有供貨管道

美國總統川普周六 (29 日) 於推特上表示同意該國企業在不影響國安情況下，恢復向華為供貨，推動半導體類股集體揚升。然而，Bernstein 分析師認為，在川普發表此聲明前，企業早已有管道可出售產品給華為，對川普聲明是否為半導體公司帶來利好抱持懷疑。

根據 Investing.com 報價顯示，SOXX iShares 半導體 ETF(SOXX-US) 昨日收盤上漲 2.52%，報 203.41 美元，表現優於大盤 S&P500 收盤漲幅 0.77%。

SOXX iShares 半導體 ETF 走勢 (圖：翻攝自 Investing.com)

Bernstein 半導體分析師 Stacy Rasgon 周一發布報告表示，應用於 5G 及人工智慧的的高效計算晶片最不可能擺脫川普的出口禁令，他引用英特爾 (INTC-US)、英偉達 (NVDA-US) 以及亞諾德半導體 (ADI-US) 為例，認為這些公司的產品容易牽扯到國安疑慮，不太可能被排除於出口禁令名單。

華為占博通 (AVGO-US) 營收占比 5%，為博通在網路存儲產品的重要客戶。相較之下，Rasgon 認為，博通反而有望擺脫出口禁令。

博通受華為事件惡化影響，5 月份股價備受摧殘，跌幅曾高達 20%，但相對也擁有較多回檔空間。該公司昨日收漲每股 300.35 美元，漲幅達 4.34%。

博通股價走勢 (圖：翻攝自 Investing.com)

其他主要半導體商如高通 (QCOM-US) 昨日收報每股 77.52 美元，漲幅 1.91%；德州儀器 (TXN-US) 收報每股 117.19 美元，漲幅 2.12%；AMD(AMD-US) 收報 31.2，漲幅 2.73%；恩智浦 (NXPI) 收報 99.92，漲幅 2.37%。

與華為關聯的小型半導體公司也出現顯著股價回溫。射頻元件廠 Qorvo(QRVO-US) 昨日收報 70.58 美元，漲幅達 5.96%；微芯 (MCHP-US) 收報每股 91.40 美元，漲幅高達 5.42%。