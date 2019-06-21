〈分析〉23%標普500成分股刷52週新高 後頭還有上漲空間？

S&P 500 週四盤中刷新高，針對質疑這回反彈只是長達十年牛市最後一口氣的投資者，技術分析師研究圖表給出買賣建議，認為其中還有更多空間可以運作。

從市場廣度到突破點，從旗形走勢到主要指數測試阻力點的次數，技術指標指向股市有更多上行空間。

Renaissance 宏觀研究公司創辦人兼董事長 Jeff DeGraaf 表示，「有一個真的非常非常看漲但被忽略的跡象顯示，達 52 週高點的數字不斷增加，且約莫 2 週前該數字超過 23%。」S&P 500 成分股中，達 52 週新高點的企業占比是市場廣度的指標。

「這告訴我們，市場內部力量遠比大眾所說得還多，我認為你得看看內部狀況，然後你會說『哇！這真的很有意義』。」

週四 S&P 500 成分股中，有 96 家企業站上 52 週高點。

由於週三 Fed 暗示降息，聲明中又不再使用「耐心」一詞，帶動了週四漲勢，現在交易者價格上反映了下個月降息可能性 100%，這種對寬鬆貨幣政策的預期，有助於抬升市場擺脫 5 月的動盪 (當月因中美貿易緊繃局勢升級，S&P 500 大跌 6% 以上)。

Fairlead Strategies 創始人兼執行合夥人 Katie Stockton 表示，市場對 Fed 的聲明反應很正面，且證實走勢自鞏固階段出現短期突破，也就是所謂的旗形走勢，而旗形走勢向來會立即出現向上趨勢。

「這就是它有意義的原因，因為我們不只看到短期突破，考量 S&P 500 最終阻力接近 2941，立即出現的向上趨勢可能意味著新的史上高點。」雖然現在的突破，本質上僅是短暫現象，但可以輕易變成具有長期影響力的東西。

Stockton 補充，如果週四漲勢延續至週五，這個突破「從技術角度看，可就是件大事，這將促使目標價上升。」S&P 500 盤中高點創紀錄達到 2956.20，漲幅近 1%。

MKM Partners 首席市場 Jonathan Krinsky 表示，道指週四收在 26753.17 點，正第四次測試 26500 到 26700 之間的阻力點。

「通常不會有 4 個頂部這種東西，所以我覺得我們真的看到道指的新高點的影子了。」