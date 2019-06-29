普丁同意減產！俄羅斯與沙烏地達共識 延長OPEC+減產協議6-9個月

據《彭博》報導，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 週六 (29 日) 表示，他已經與沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼 (Mohammed bin Salman) 達成共識，再延長目前的 OPEC + 協議 6-9 個月，至少今年下半年都會繼續減產。

在 G20 會議後，OPEC 及其盟友將在 7 月 1 日至 2 日在維也納召開會議，研究是否減產，不過普丁早一步宣布，鞏固了他與沙國在整個集團內部的決策者角色。

俄羅斯與沙國在 2016 年結束多年來的仇視局面，共同合作以維持油價的穩定，依據目前 OPEC + 協議，要求每日聯合減產 120 萬桶，協議將於 6 月底到期。

普丁在大阪表示，他與沙國已經同意繼續此項減產協議，估計會延 6-9 個月。持續減產也反映產油國擔憂在全球經濟放緩，及美國頁岩油產量上升之下，油價前景仍存陰霾。

沙烏地減產規模高於原定目標 (圖表取自彭博)

倫敦諮詢公司 Energy Aspects Ltd. 首席石油分析師 Amrita Sen 表示，在俄羅斯與沙烏地達成協議，而美國也願意與中國重啟談判之下，將有助油價走高。

自 2016 年底，俄羅斯與沙烏地阿拉伯均參與管理石油市場之後，布蘭特原油基本上於每桶 45-85 美元波動，9 月布蘭特原油期貨週五收於每桶 64.74 美元。

本次 G20 會議發展也顯示，G20 峰會在石油市場的重要性也在增加，普丁與沙國王儲先前就是在 2016 年杭州的 G20 峰會上握手言和。而原本 OPEC + 維也納會議預定於 6 月 25-26 日舉行，也特別延至 G20 會後才召開。

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