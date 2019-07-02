能源盤後—市場先入價 OPEC+延續減產協議 期油收高

週一 (1 日) 交易，WTI 原油期貨繼 6 月大漲 9% 後再收高，因主要生產者將延長減產協議 6 至 9 個月。

由於市場等待 OPEC 的正式決議，所以期油價格終盤收在遠低於盤中高點的水準。根據報導，石油部長已經同意延長減產協議 9 個月，但 OPEC + 生產國之間尚未做出正式決議。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 62 美分或約 1.1%，收每桶 59.09 美元，盤中高點在 60.28 美元。

根據道瓊指數，WTI 期油最前月契約 6 月份漲幅 9.3%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 32 美分或 0.5%，收每桶 65.06 美元，盤中高點 66.75 美元。

根據道瓊指數，Brent 期油最前月契約 6 月份漲幅 3.2%。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 週六在 G20 峰會上表示，俄羅斯和沙烏地阿拉伯已同意延長 OPEC 減產協議。沙國能源部長 Khalid al-Falih 週日證實普丁的說法。

Falih 表示，沙國不認為有必要擴大減產，且市場未來 6 個月至 9 個月期間將可能達到平衡，「需求正有一些軟化，但我認為狀況依然健康。」

Informa Economics 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「在普丁和沙國王儲 Mohammed bin Salman 會面過後，延續減產協議 6 到 9 個月似乎就是一個既定事實了。」

「當然，這一點還需要團體更廣泛的批准，但因為伊朗也跟其他國價同一陣線，所以這應該是可望被採用的決定。但因為先前唯一懸念就是俄羅斯，所以現在 OPEC + 的決定已經入價了。」

OPEC 成員原定台灣時間週一晚上 11 點公布決議，但直到周二凌晨 3 點收盤尚未召開記者會。OPEC + 部長級會議預計週二舉行。

美伊緊張局勢未消，但能源市場的需求面有所提振，因為美國總統川普在 G20 上表示，不會對中國施加新的關稅，這讓石油多頭大聲歡呼，因為他們先前擔心貿易戰拖延太久會挫傷經濟。

Steeves 表示，「貿易談判重啟，這恢復了一些樂觀情緒，市場相信可以成功看到關稅下降，且全球經濟成長免於遭破壞，也不會因此阻礙石油需求成長。但這過程可能很漫長，除非現行的一些美國關稅可以移除，否則需求恐無法快速復甦。」

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