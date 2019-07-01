預期OPEC將延長減產協議至2020年 國際油價漲幅直逼3%

根據《彭博社》報導，石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+)今、明兩日於維也納召開會議，在沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊朗等主要成員國皆表支持的情況下，減產協議可望延長至 2020 年；今 (1) 日國際油價走揚，漲幅直逼 3%。

台北時間週一晚間 8 點 24 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.72%，至每桶 66.50 美元；西德州中級原油期貨上漲 2.92%，至每桶 60.18 美元。

油價漲幅直逼 3%。(圖：翻攝自 Investing.com)

早在本次會議登場前，俄羅斯總統普丁便對媒體透露，已和沙烏地阿拉伯達成共識，將把減產協議延長 6 至 9 個月；沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 亦稱，減產協議可能延長 9 個月。

麥德里全球顧問公司 (Medley Global Advisors) 分析師 Mohammad Darwazah 表示，所有人都意識到， 2020 年石油市場將出現供過於求的情形，但沙國和俄羅斯正試圖避免這種狀況。

大宗商品對沖基金 Philipp Oil 創辦人 Andrew Dodson 說，市場對延長減產協議感到興奮，但 OPEC 似乎越來越擔心需求減少。

為避免美國頁岩油產量飆升，導致油價下滑，自 2017 年以來，OPEC + 便持續採取減產措施，而美中貿易戰對全球經濟、原油需求的衝擊，讓 OPEC + 在平衡油市供需一事上，面臨更多挑戰。

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