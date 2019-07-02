歐股盤前─美中重啟貿易磋商 指數期貨走揚

美國總統川普週一表示，5 月一度停擺的美中貿易談判，已經重啟，雙方談判代表透過電話「談了很多」；今 (2) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週二下午 2 點 50 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.11 %，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.31 %，德國 DAX 指數期貨上漲 0.08%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.23%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.069%，深證成指上漲 0.13%；南韓 Kospi 指數下跌 0.36%，日經 225 指數上漲 0.11 %；台股收跌 30.34 點，至 10865.12 點。

美中貿易戰暫時休兵，週一美股收高，道瓊工業指數收漲 117.47 點 (0.44%)，至 26717.43 點；標普 500 指數收漲 22.57 點 (0.77%)，至 2964.33 點；那斯達克指數收漲 84.92 點 (1.06%)，至 8091.16 點。

美中貿易戰甫休兵，川普政府的關稅大刀又砍向歐盟，為報復歐盟補貼空中巴士，對美國貿易造成的傷害，美國貿易代表辦公室 (USTR) 日前提出 89 項稅目的追加關稅清單，規模約 40 億美元。

美國與歐盟互控對方，非法補貼主要飛機製造商 (空中巴士、波音)，這項爭端已在世界貿易組織 (WTO) 延燒長達 15 年。

川普日前對媒體指出，美中已開始進行新一輪貿易談判；至於一度與美國貿易關係緊張的墨西哥，因致力阻止移民從中美洲進入美國，故對墨西哥的懲罰性關稅，已不在議事日程上。

石油輸出國組織 (OPEC) 本週一、二於維也納開會，決定延長減產協議 9 個月，受此消息影響，昨日油價收高，但對供給過剩的疑慮，使漲幅收斂。

週一布蘭特原油期貨收漲 0.49%，報每桶 65.06 美元；西德州原油期貨收漲 1.06%，報每桶 59.09 美元。