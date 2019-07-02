〈每日外資外匯觀點〉大摩堅持七月激進降息 建議做多歐元兌美元

周二市場傳出美國擬對 40 億美元的歐盟商品加徵關稅，市場避險情緒再度回升，避險資產黃金和日圓上漲，美元指數昨天大漲後，今天亞洲盤持續小漲維持在 96.8 附近；投資人將聚焦紐約聯準會主席威廉斯的談話是否呼應先前聯準會官員的降息說法。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

NatWest Markets 分析師表示，川普反覆以加徵關稅作為威脅早有前例，儘管美中貿易戰暫時休兵，但不意味著不久的將來就會達成全面貿易協議。

NatWest Markets 並指出，周一 ISM 公布的六月製造業活動指數為 51.7 雖略高於預期，但被視為通膨指標的投入物價指數卻觸及 2016 年 2 月以來的最低水平，前瞻性新訂單指數也跌到 2015 年 12 月以來的最低水平。

摩根士丹利表示，近期多數 G10 國家公債殖利率曲線都接近零水平附近，意味著美國才有最大的貨幣政策操作空間，未來利差表現對美元將有負面影響。儘管如此，市場依然需要應對美國短期殖率曲線趨平的現象，或許這將為美元走勢提供部分支撐。

另外，聯準會官員雖然表示市場對七月降息 50 個基點的預期太超過了，但摩根士丹利認為經濟損害已經造成，資本支出的下降表明就業情況也將疲軟，因此仍堅持七月降息 50 個基點的預期，同時維持看多歐元兌美元，預期投資人將在 1.1260 附近重新進場做多。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

北歐聯合銀行 (Nordea) 表示，美國聯準會七月降息的機率很高，預期英國央行在 9-12 個月後的降息機率升高，而且通常在聯準會首次降息後，歐元兌英鎊將上漲，因此在未來 3-6 個月內不看好英鎊，建議伺機進場做多歐元兌英鎊。