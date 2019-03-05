美喆地板外銷出貨仍維持強大動能 2月營收年增逾1成

石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 今 (5) 日公布 2 月合併營收，達 2.37 億元，月減 20.97%，較去年同月成長 11.65%，累計前 2 月合併營收達 5.37 億元，年增 6.5 %；公司指出，2 月外銷 ODM 訂單出貨，仍維持良好成長動能。

美喆主管指出，第 1 季是傳統淡季，在 2 月適逢春節期間工作天數較少影響，雖然中國地區旗下美喆與普隆等自有品牌部分訂單出貨遞延，但受惠集團外銷 ODM 訂單需求仍維持良好動能，尤其歐洲地區主要客戶拉貨力道轉強，帶動 2 月歐洲地區銷售表現較去年同期成長，挹注集團 2 月營收表現，不畏傳統出貨淡季，仍逆勢較去年同期成長 11.65%。

美喆看好中國地區對於石塑地板產品接受度打開，帶動旗下美喆與普隆兩大自有品牌近年銷售表現，並維持高雙位數成長，目前除已在重慶、北京、上海、廣州、武漢、西安及瀋陽等共有 7 個經銷據點，3 月 1 日宣布成都新營業據點正式開幕，可深化當地產品銷售表現，並能滿足西藏、四川、重慶等地區現貨市場需求，隨著品牌市占率提升，集團整體營運將維持良好成長動能。

美喆對第 1 季營運維持審慎樂觀看法，主要隨自有品牌部分遞延訂單將陸續於 3 月逐步交貨，且看好自有品牌業務持續擴大經銷通路合作、異業結盟等效益持續發酵，另外新款系列產品也持續推出等，有助於帶動中國區營收比重提升。

同時，美喆認為，歐洲區主要客戶已回到過往出貨表現，整體出貨量有機會較去年持續升溫，加上其他外銷市場布局則持續推動業務策略調整，朝 ODM 業務接單轉型，以有效發揮自動化生產效益，以期創造集團整體營運繳出淡季不淡的亮麗成績。

美喆 2018 年全年營收 29.78 億元，年減 19.14%。