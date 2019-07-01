長照扣除額三讀通過 纳居家照護每人每年享12萬元定額扣除

立法院時會今 (1) 日完成所得稅法「長照扣除額」增訂條文三讀，只要符合衛福部公告身心失能者，每人每年有 12 萬元定額扣除，並增訂排富條款門檻，明 (2020) 年 5 月申報個人綜所稅即可適用，預估約有 29 萬人受惠。

因應少子化與人口高齡化趨勢，配合政府長照政策並減輕身心失能者家庭照護負擔，立院今天三讀通過，所得稅法第 17 條增訂長照扣除額法案，採定額扣除，同時增訂排富條款，包括所得稅率 20% 以上、每年基本所得額超過 670 萬者一律排除。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師洪連盛說明，從最新通過的長照扣除額來看，只要符合以下三種條件，一律不適用長照扣除額，包括：一、經減除幼兒學前特別扣除額與長期照顧特別扣除額後，適用稅率在 20% 以上，二

、選擇申報股利與盈餘按 28% 稅率分開計算應納稅額者，三、納稅義務人依所得基本稅額計算後，基本所得額超過扣除金額 670 萬元者。

行政院 4 月提出長照扣除額後，根據財政部規劃，最初擬採列舉扣除額，但民進黨立委江永昌認為，居家照護者辛苦與壓力程度也不在話下，但因缺乏費用單據，恐讓居家照護者「看的到卻吃不到」，因此積極倡議應該將居家照護納入考量，財政部最後決議採定額扣除，讓居家照護者也能受惠。

財政部表示，長照扣除額可回溯自今年 1 月 1 日生效，換言之，民眾明年 5 月申報綜合所得稅時即可適用，除衛生福利部將配合公告「須長期照顧之身心失能者」認定條件外，財政部將儘速訂定子法規及申報書表，責成各地區國稅局積極規劃後續稽徵作業，以利新制實施。