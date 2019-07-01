〈中壽法說會〉去年EV唯一逆勢成長 淨值更創高 副董為股價叫屈

中國人壽 (2823-TW) 因為現金增資的緘默期，直到今 (1) 日才舉行法說會，並公布去 (2018) 隱含價值 (EV) 為 2726 億元，年增 11.4%，由於去年資本市場嚴峻，目前所有公布 EV 的壽險業中，EV 都呈現下滑，只有中壽逆勢成長，每股隱含價值 67.92 元，而淨值也創新高，強健的資本體質，讓副董事長郭瑜玲為股價叫屈。

中壽表示，今年前 5 月累積稅後純益為 60.7 億元，年增 29%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.51 元。中壽因業績表現亮眼，截至去年底，新契約價值達 276 億元，較 2017 年度大幅增加 44.9%，帶動公司價值持續成長，扣除資金成本後，隱含價值為新台幣 2726 億元，年成長 11.4%。以去年底發行股數 40.14 億股換算，每股隱含價值為 67.92 元。

淨值部分，中壽去年底受到金融市場波動影響，調整後淨值為新台幣 848 億元，但今年資本市場轉佳，中壽淨值也大躍進，截至 5 月底，淨值為 1081 億元，在 6 月 25 日順利完成 92.7 億元現金增資後，以擬制性基礎計算，5 月底，淨值及淨值比分別達 1173 億元及 6.4%，其中，淨值創歷史新高，資本適足率 (RBC) 達 316%，遠高於法定要求的 200%。

截至 5 月底，中壽金融資產未實現損益也較去年底大幅回升 289 億元。

中壽避險成本降至 1.21%，至今年 5 月底，外匯價格變動準備金餘額增至 61.7 億元，較去年底增加近一倍。

談到現金增資，郭瑜玲表示，其實中壽去年底的 RBC 為 272%，也遠高於法定要求的 200%，但是中壽向來是習慣看到 300% 以上的資優生，因此才決議現金增資，並非外界所揣測的是因應 IFRS 17 才增資，對於接軌 IFRS 17，中壽已經有相當準備。且中壽資本體質良好，淨值創新高，無論股價或是現增股價都很委屈。

對於 IFRS 17，總經理黃淑芬也強調，中壽持續維持正利差，因應 IFRS 17 接軌，主管機關自 2012 年起，開始要求各公司每年進行接軌試算，中國人壽自 2012 年至去年的負債試算結果皆顯示準備金皆為適足，沒有缺口。

中壽今年前 5 月新契約保費收入新台幣約 720 億元，總保費收入 1263 億元，因商品策略持續轉向高價值型分期繳商品，前 5 月新契約價值達 142 億元，較去年同期成長 54%。