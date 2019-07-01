關稅休兵不代表科技止戰 專家：未來科技仍可能分裂為兩個世界

貿易戰可能暫停，也可能重燃戰火，但是目前來看，科技戰並沒有減弱的跡象。

美國總統川普在與中國國家主席習近平會面之後，同意不升級關稅，重新談判以求達成協議。然而，波士頓諮詢集團 (Boston Consulting Group) 董事長 Hans-Paul Burkner 認為，至少在科技戰，仍可能見到更多磨擦。

Burkner 指出，兩個超級經濟大國重回貿易談判，會讓每個人都開心，但是雙方仍有對科技優勢的爭霸野心，如此，有可能導致兩個獨立科技生態體系的出現。

他說：「未來仍然有可能，我們會有兩個科技世界：一個中國世界及一個美國世界。」

如同網際網路，未來這些技術可能由不同的機構管理、提供不同的法規，採行不同的技術。

Burkner 表示，中國及美國各自爭取支持，在印度、歐洲及拉丁美洲相互競爭，世界上其他國家都會變成戰場。

Burkner 認為，距離中美科技世界分裂的前景仍然很遙遠，特別是中國還有很長的路要走，但是諸如華為這樣的中國科技巨頭，最終成為全球重要的參與者，恐怕只是時間問題。

他表示，他希望不會出現科技世界分裂的結果，但是這並非不可能。

本次川習會後，除了不新徵關稅之外，一個最重要的發展，就是川普對華為的管制放鬆，但是，美方也強調，這並不是對華為的「大赦」，華為仍在「實體名單」之列。