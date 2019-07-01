貿易戰暫時休兵 摩根大通：市場樂觀情緒可延續數月

美中貿易戰暫時休兵，摩根大通亞太區董事總經理兼副主席 Jing Ulrich 認為，在此情況下，市場樂觀情緒，可望延續數個月。

美國總統川普和中國國家主席習近平，上週六於 20 國集團 (G20) 峰會上會晤，雙方決定恢復貿易談判，美方無限期暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅，且美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為。

川普稱，中國承諾購買大量美國農產品；不過，中國官方媒體報導，並未提及「承諾購買大量美國農產品」一事，僅強調，川普希望中國能從美國增加進口。

值得注意的是，川普並未承諾，將華為從貿易黑名單中移除；白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 亦表示，川普並沒有「大赦」華為，中國仍須解決先前導致貿易談判觸礁的問題，至於貿易談判得耗時多久才能達陣，還無法預測。

Jing Ulrich 在接受 CNBC 採訪時指出，「川習會」的發展，暫時消除了全球經濟面臨的一大不確定因素，市場情緒也轉趨樂觀。

Ulrich 估計，這種樂觀情緒，可望延續數個月，投資人將把注意力轉向企業獲利、中國經濟改革等可能影響股市表現的因素。

Ulrich 認為，各國央行採取貨幣寬鬆政策的意願，也助長了市場樂觀情緒，對聯準會 (Fed)、歐洲央行(ECB) 降息的預期，扭轉了部分因貿易戰所導致的負面經濟情勢。