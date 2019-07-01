澳洲鐵礦砂出口 近20年來首見下滑

根據《彭博社》報導，受到氣候惡劣影響，全球最大鐵礦砂出口國澳洲，今年礦砂出口出現衰退，為 18 年來首見；該消息帶動鐵礦砂價格走揚，創 5 年新高。

澳洲產業部 (Department of Industry and Science, DOI) 今 (1) 日上修了今年鐵礦砂的平均價格，並將產量預測值從 3 月預測的 8.67 億噸，下修至 8.14 億噸，為 2001 年以來首見衰退。

澳洲去年鐵礦砂出口總量為 8.35 億噸。

鐵礦砂目前已漲至每噸 100 美元以上，一來澳洲第一季受到颶風影響，二來巴西淡水河谷大壩坍塌造成鐵礦砂出貨量已明顯下降，兩大主要鐵礦生產國的產量減縮，再加上中國鋼廠的需求強勁，促使鐵礦砂價格飆升。

澳洲鐵礦砂將出現 18 年蘭首次年度衰退 (圖片: 彭博)

澳洲產業部表示，這將推動澳洲 2020 會計年度出口額達到 790 億澳元 (約 550 億美元)。

週一新加坡交易所的鐵礦砂價格飆升 6.3%，來到每噸 120 美元，創下 2014 年以來的最高水平。

礦業公司必和必拓 (BHP Group) 和力拓集團 (Rio Tinto Group) 在颶風 Veronica 侵襲後，皆下修了年度產量，力拓還在今年六月再次下調產量預期。

期貨市場預期，價格上漲與產量衰退的情形會至少持續到 2021 年。

報導稱，全球鐵礦出貨供應量，估計在 2019 年衰退 4.1%，約落在 15 億噸，受到巴西淡水河谷大壩坍塌造成的產量稅減，將在未來三年內逐步完全恢復，預期產量恢復後將可生產逾 6000 萬噸。

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