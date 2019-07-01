《彭博社》引援應用程式資料與分析研調機構 App Annie 數據報導稱，儘管比特幣價格自年初以來已飆漲超過 3 倍，但加密貨幣相關的應用程式卻不見明顯增長，表明消費者對加密貨幣興趣低下。

App Annie 調查發現，截至 6 月 26 日，Apple Store 和 Google Play 的金融類別當中有超過 6500 個應用程式的描述中提到加密貨幣、區塊鏈或比特幣等詞。然而，這些應用程式的下載量並無明顯高於 2018 上半年熊市來襲之際的下載量。

數據顯示，加密貨幣相關應用在 2019 年上半年的下載量為 6700 萬次，去年同期則錄得 6580 萬次，增幅僅為 2%。但從另一個面向來看，今年加密貨幣相關的應用程式總數相比 2018 年 1 月卻增長了 35%。

除了加密貨幣應用程式表現不盡理想以外，《彭博社》還指出，相比 2017 年 12 月，「比特幣」當前的 Google 搜索熱度已降低 5 倍。

然而，近期也有一些指標表明加密貨幣市場正開始復甦。根據區塊鏈統計網站 CoinMetrics，比特幣的每日活躍地址已於 6 月 14 日突破 100 萬個，而比特幣全網算力也於隔天創下歷史新高，達到 61.88 EH/s。

另一方面，根據 Etherscan.io 的數據顯示，以太坊每日交易數量於 6 月 30 日突破 100 萬筆，創下 17 個月以來的新高。

這篇文章 比特幣暴漲卻未帶動 App 下載量 彭博社：消費者興趣低下 最早出現於 區塊客。

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