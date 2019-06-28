供需轉變 中國鐵礦砂價格創5年新高

鐵礦砂今年大翻身，由於 1 月份巴西發生礦災，再加上 4 月澳洲颶風，導致鐵礦砂供給量下滑，而需求方面，中國鋼鐵廠開工率居高不下，1～5 月粗鋼產量累計年增 10.2。受到供需基本面轉變的影響，大商所鐵礦砂主力合約昨 (27) 一度漲至人民幣 838.5 元 / 噸的價位，創下 2014 年 2 月以來新高。

(圖: 東方財富網) 大商所鐵礦砂周線走勢

市場供給減少，中國需求量上升，使得中國開始自印度進口鐵礦砂。上週，中國市場出現來自印度的 6 艘裝運著鐵礦砂的輕型散裝貨船，這是自 2012 年 3 月 30 日以來最大的運量，所有鐵礦砂都供應給中國買家。

今年初中國鐵礦砂期貨每日持倉量、成交量維持在 95 萬口和 55 萬口，而到 6 月 27 日時，其持倉量、成交量已升至 233 萬口和 312 萬口。

在這段期間持倉量成長 2.45 倍，單日成交量則擴大 5.67 倍。前者反映趨勢交易投資人，後者則是衡量每日交易的活躍程度。目前成交持倉比還未超過 1.5 倍，因此投機程度並不算高。

不過大商所已有所警覺，為防止過度炒作情況，開始進行預熱式調控，其中一個訊號就是大幅提升當沖成交手續費。

另一方面，不斷上漲的鐵礦砂價格，將壓縮鋼鐵產業利潤。根據蘭格鋼鐵提供數據顯示，成本上升、鋼價小幅下滑，使得 5 月份中國鋼鐵廠獲利有所收縮。

值得關注的是，今年第二季度鐵礦砂漲幅明顯高於第一季，再加上 6 月份中國南部進入需求淡季，鋼鐵廠獲利有很高的機會出現下滑，這部份都會在即將公布的半年報中顯現。