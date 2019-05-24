川普政府160億美元農業補貼計畫挨批 農民要的是「恢復正常貿易」

根據《彭博社》報導，為補償貿易戰造成的損失，川普政府公布一項總金額達 160 億美元的農業補貼計畫；但業者直言，農民們所期待的，不是政府施捨，而是「恢復正常貿易」。

明尼蘇達州民主黨籍參議員 Tina Smith，將這項補貼計畫戲稱為「一小塊 OK 繃」，對美國農業受到的傷害，沒多大幫助。

農業綜合企業和食品公司 Land O'Lakes 執行長 Beth Ford 強調，農民們要的不是政府補貼，而是「恢復正常貿易」。

全國農民聯盟 (National Farmers Union) 主席 Roger Johnson 表示，160 億美元農業補貼計畫，是「對長期問題提出短期解方」，農民的生計得靠市場，貿易戰破壞了美國農民作為可靠供應商的聲譽。

愛荷華州大豆協會主席 Lindsay Greiner 批評，這種短期補貼，是「糟糕的補救措施」，只能刺激農產品生產，卻無法帶動銷售。

密西根州民主黨籍參議員 Debbie Stabenow 說，美國政府使貿易談判進程陷入混亂，複雜的補貼計畫只會帶來更多問題，而非解方，「農民們正在苦苦掙扎」。

5 月初，美國總統川普宣布對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，並於 5 月 10 日正式生效；中國方面不甘示弱，祭出反擊措施，自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

川普先前揚言，將另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅；對此，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前指出，該措施至少需要 1 個月的作業時間，才能實施。

梅努欽稱，「未來 30 至 45 天內，應該不會有任何決定」；值得注意的是，比起前幾波加稅措施，「至少 1 個月」的作業時程，已明顯較短。