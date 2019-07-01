花旗：美中重新談判是好事 但其實沒有更進一步利多

川習會後美中同意重啟談判，川普還答應美國企業可以供貨給華為，激勵了亞洲股市週一 (1 日) 的強漲，不過分析師提醒，在投資情緒轉好的情緒下，美中的談判情勢並沒有見到實質上的好轉。

兩人只是同意不再進一步升級敵對行動，即使如此，也只是暫時性的。關稅規模並未縮減，也沒有明確的途徑可以解決雙方當前的糾紛。

花旗集團分析師 Cesar Rojas 與全球首席經濟學家 Catherine Mann 週日 (30 日) 在報告中指出，美中停火的發展符合預期，但這種情況只是讓投資人及政策決定者，可以暫時先把貿易戰惡化的憂心放一旁。

兩人強調，緊張局勢沒有實質性的緩和，但只有先暫停，才有可能取得進一步的進展。對於實體經濟來說，現有關稅及潛在不確定性升級的影響，依舊在持續。

川普對中國已經加課的 2500 億進口商品 25% 的關稅，仍舊打擊著美國公司及消費者，儘管中國製造業正遭受關稅戰的打擊，其實美國企業也正感到壓力，近幾個月美國與南韓製造業的成長都已經放緩，企業信心也在下滑。

全球製造業前景同步下滑 (圖表取自 abc.net.au)

摩根士丹利在 5 月底所發布的報告顯示，無論是全球、美國及中國，製造業 PMI 都是抱在一起向下走低。

央行的難題

川普週日提前宣布了自己的勝利，他表示，在與中國的貿易爭端下，聯準會「根本沒有幫助我們」。「儘管如此，我們贏了，我們大勝，因為我們創造了首屈一指的經濟。」

無論川普說的是真話還是假話，美國與各國央行當前顯得無比慌張，過去 10 年為了處理金融危機，Fed 大筆印鈔並壓低利率，他們更希望利率「正常化」，而不是再加大寬鬆力道。但是，隨著全球經濟急劇放緩，央行只能放下收緊的想法，考慮一些更激進的措施。

川習會的結論僅止於「停火」，而沒有更進一步的舉措，也代表著聯準會所面對的局勢沒有變得更好，降息仍在預期之中。

Aberdeen Standard Investments 指出，川習會後，市場對聯準會降息機率的預期幾乎沒有變化，這意味著市場會繼續拋售美元。

AMP Capital 駐雪梨投資策略主管 Shane Oliver 認為，隨著聯準會降息，美元會步步走低，雖然它不會直線下滑，但肯定會趨貶。

企業期待解決方案

對企業界來說，他們樂見關稅被延後，但他們同樣注意到，沒有什麼問題真的獲得解決。

半導體產業協會主席 John Neuffer 表示，美中重啟會談而且額外的關稅暫停，確實令人鼓舞，但業界希望能夠更詳細地了解川普對華為的評論。

U.S.-China Business Council 主席 Craig Allen 指出，關稅被延後是件好事，但企業更需要解決這些結構性問題，以及解決關稅問題，美國企業因關稅增加了短期成本，如果狀況長期拖延，受益者將是歐洲人和日本人。