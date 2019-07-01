鉅亨買基金週報_靜待G20會議 市場表現平淡

一週回顧及表現

成熟市場

1. 市場靜待中美首腦在日本 G20 峰會碰面，以重啟貿易談判，美股小幅下跌 0.29%，週末傳出好消息，美國不對中國增加新關稅，兩國將再度回到談判桌上；

2. 歐元區企業、工業、服務業信心指數全面下滑，歐洲經濟引擎德國 IFO 企業景氣指數也小幅由 97.9 下滑至 97.4，唯法國消費者信心指數回溫，歐洲股市小幅上漲 0.20% 。

新興市場

1. 中國工業利潤年增率，由前期 - 3.7% 恢復為 1.1% 的正成長，市場關注 7/1 公佈的財新中國製造業採購經理人指數是否能維持在榮枯線以上，中國央行表示將關切國內外局勢，在必要時實施逆週期調節，中國股市上漲 0.29%；

2. 歐盟因烏克蘭問題，將對俄羅斯的經濟制裁延後到明年 1/31，然受到近期油價上漲支撐，俄股週線仍上漲 0.40%；拉丁美洲股市受到巴西股市漲多回調，上週下跌 1.24%。

債券市場

1. 美國總統川普再度公開抨擊聯準會主席，及市場對七月份降息的機率已上升至接近 100%，美國政府公債 10 年期殖利率一度跌破 2%，政府債券指數價格上漲 0.11%，投資等級債券上漲 0.31%；

2. 風險性債券中，新興市場債券表現突出，新興市場主權債單週上漲 0.31%，當地貨幣計價新興市場債則上漲 0.58%，相反地，全球高收益債券則小幅下跌 0.07%。

原物料、匯率

1. 日本央行 25 日公佈會議紀要，顯示將持續推行寬鬆政策的態度，日幣由高位回落，上週相對美元貶值；紐西蘭央行在 26 日，維持利率不變，並稱未來可能降息，紐幣升值；

2. OPEC 將於 7/1-7/2 的會議上討論減產協議是否延後，加上美伊緊張關係加劇支撐油價表現，雖上週布蘭特原油下跌 0.62%，但月線仍上漲 4.62%；在 G20 會議前，中美雙方隔空喊話，帶動金價突破 1,400 價位，全週上漲 0.70%。

資料來源: Bloomberg, 2019/07/01（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/06/28）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/07/01（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/06/28）

三大市場關鍵事件及分析

1. 跌破 2%，美國 10 年公債殖利率無極限

美國 10 年公債殖利率一路下行，並跌破 2% 關卡，若美國經濟真的陷入衰退，美國 10 年公債殖利率可能跌至 0%。

資料來源：Bloomberg，採 MSCI 股票系列與美銀美林債券系列指數，2019/6/26。

資料來源：Bloomberg，採 MSCI 股票系列與美銀美林債券系列指數，2019/6/26。

2. 避險資產飆，但別買錯

受到美國實質利率走低與中東地緣治政風險影響，黃金價格一路狂飆，但對於想買黃金來平衡股市下跌風險的投資人，可別錯買成黃金類股。

資料來源：Bloomberg，2019/6/26。

資料來源：Bloomberg，2019/6/26。

3. 別猜未來會怎樣，分散配置最安穩

目前投資市場充滿巨大不確定性，與其猜測未來並重押單一資產，不如將資產分散配置於屬性相異的資產，以應對未來。

資料來源：Bloomberg，2019/6/26。上圖，皆採 MSCI 系列指數，各國股市起始時間分別為 1969、1992、1971、1987、1999、1994 與 1992 年。下圖，採 MSCI 美國與美銀美林債券系列指數，藍色長條範圍為持有五年年化報酬率第 90 百分位數至第 10 百分位數；資料期間: 1991-2019

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/6/26。

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