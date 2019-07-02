【統一投信】第三季債市展望 看好風險債溫和上漲



美國總統川普在 G20 峰會期間，與中國國家主席習近平會面後決定暫時不再對中國商品加徵新關稅、對華為部份解禁、重啟貿易談判，此外，川普也意外地首度踏上北韓領土，與北韓領導人金正恩會晤後同意重啟核武協商，峰會結果優於市場預期。

統一投信表示，地緣政治衝突緩解，帶動市場樂觀情緒，對資本市場正面，惟預期美中貿易協商仍可能持續打打停停，按最新聯邦基金利率期貨顯示，市場對於美國聯準會（Fed）在 7 月底降息的預測不變，但對經濟放緩的看法已沒有先前那麼悲觀，使得原本評估可能需一次降 2 碼的預期淡化，轉為預測降息 1 碼為主要共識。下半年全球利率將緩步走低的主旋律不變，股市可望延續擴張行情，債市可直接受惠，尤其優質信用債、風險債有機會溫和上漲，股債均衡配置仍是相對穩健的投資策略。

展望第三季債市行情，統一全球債券組合基金經理人葉金江表示，川習會後，美中相當於是回到了 5 月的談判點，美中重啟磋商之後，可能還是會有小波折，但在市場逐漸習慣雙方角力模式後，預估對市場的影響短暫，躲在避險資產的資金會逐步流出，追逐更好的收益，預期美國十年期公債殖利率會出現彈升，美元區間震盪，資金重新回流新興市場。

葉金江表示，由於全球仍有潛在的風險事件，例如美中貿易戰延長賽、英國硬脫歐、美國對伊朗制裁等，不過，由於都是舊事件，預期僅會短暫影響市場波動，須留意的是意料之外的黑天鵝。近期關注全球主要經濟體製造業指數（PMI）降溫的速度，美債殖利率曲線是否持續倒掛，以及通膨低迷是否為短暫性的。

債市投資策略上，全球布局、分散多元可降低投資組合波動度，公債及投資級企業債建議以流動性較佳的美歐企業債為主；高收益債目前殖利率及利差處於五年平均水準附近，違約風險低，評價合理，以長期持有、賺取較高債息為主；新興市場債受惠於許多新興國家啟動降息，支撐新債發行穩定成長，看好國際資金大幅淨流入的美元計價新興債。

◆警語：

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