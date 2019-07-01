【安聯投信】觀望情緒瀰漫 美股資金小幅失血

上周市場引頸期盼周末的川習會，全球主要股市整體瀰漫觀望氣息，表現相對平穩；在資金流向方面，根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，歐洲及中東股市資金過去一周由之前的淨流出轉為小幅流入，亞洲及新興國家資金流出狀況略為收斂，美股上周則是小幅失血約 3.19 億美元。

安聯投信表示，美中貿易上周再傳突破，美國總統川普在 29 日於大阪與中國國家主席習近平會面後，雙方達成協議將重啟貿易協商，且在協商期間內，美國將不會進一步加徵關稅，此外，川普也表示將在不危害國家安全的前提下，允許美國企業出售設備零件予華為，貿易戰緊張氣氛稍得緩解；然因此會面於盤後周末舉行，上周五美股主要指數小幅收跌，資金則是略微流出，顯示在收盤時市場仍保持觀望，本周可能陸續反映相關行情，但需注意慶祝行情後的波動風險。

在全球其他重要市場方面，道瓊歐洲 600 指數單周微漲 0.09%，日本東證及 MSCI 新興市場指數皆微幅上揚，全球各地股市在貿易戰持續帶來的不確定性下漲跌互見，然而，因美中博弈仍是長期議題，故不論貿易戰短期走向為何，預期全球政府仍將持續以政策支持經濟及金融市場。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶指出，隨著美中貿易爭端於上周傳來正面消息，市場的風險胃納及對於資產的偏好也可能因此樂觀情緒為之改變，然而在 5 月以來反覆出現的正、負面消息，也使得資金於不同資產中頻繁流動，持續尋找在避險及成長中的平衡，若此時可藉由妥善的多元投資配置，同步參與股債成長機會，將是掌握收益的優勢策略，更可避免因消息於短期內快速變化，增加資金布局難度。

上周末 G20 後的美中元首會談結果讓市場緊張情緒得到緩解，然而進一步分析可發現，美中兩國間仍存在歧見，包括美國之前對中國加徵之關稅仍未解除、美國希望中國進行包括智財權保護在內等結構性改革、華為仍未從實體名單中移除等狀況，恐將仍對後續市場帶來不確定性及波動。

謝佳伶建議，投資人此時仍應留意風險分散及控管，例如以包括成長股、可轉債和高收益債等多重資產作為核心配置，藉由不同資產中具成長、高息收的特性，發揮對市場跟漲抗跌的效果。

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安聯美國短年期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 風險收益等級之分類為 RR3，適合欲參與資產具長期增長潛力及固定收益需求的穩健型投資人。

安聯動力亞洲高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 風險收益等級之分類為 RR4，適合正在尋求較高回報債券基金並願意承受投資於新興市場債券的較高風險的投資者。